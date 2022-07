Premiação de Wimbledon 2022: valores do torneio de tênis

Além de levar para casa o título e o belo troféu dourado, o vencedor e a vencedora do Grand Slam inglês também embolsa uma bela quantia em dinheiro. Mas qual é a premiação de Wimbledon 2022? A competição reúne grandes estrelas do tênis em Londres, na Inglaterra, por diferentes categorias.

Premiação de Wimbledon 2022

A premiação de Wimbledon 2022 teve um aumento significativo em seus valores este ano. Ao todo, serão entregues o total de £ 40.350.000 para os tenistas em todas as fases e categorias, o mesmo que 256 milhões de reais na cotação de julho.

Em cada fase que o tenista avança em Wimbledon, ele garante um novo valor, maior do que o anterior, pela própria organização do torneio. O valor é pago como forma de recompensa pelo esforço e a dedicação do profissional, entregue em libra esterlina.

As principais categorias do torneio, simples masculino e feminino, vai pagar aos vencedores o total de R$12 milhões pela cotação do real em julho. Os valores foram divulgados pela própria entidade All England Lawn Tennis Club, através do site oficial de Wimbledon. O prêmio total de dinheiro é de R$183 milhões.

De acordo com os valores oficias extraídos do site de Wimbledon, confira todos a premiação de Wimbledon 2022.

Valores do simples masculino e feminino:

Campeão – R$12,7 milhões

Vice-campeão – R$6,6 milhõe

Semifinalistas – R$3,4 milhões

Quartas de final – R$1,9 milhões

Oitavas de final – R$1,2 milhões

Terceira rodada – R$762 mil

Segunda rodada – R$495 mil

Primeira rodada – R$317 mil

Valores das duplas masculino e feminino:

Campeão – R$3,4 milhões

Vice-campeão – R$1,7 milhões

Semifinal – R$855 mil

Quartas de final – R$424 mil

Terceira rodada – R$209 mil

Segunda rodada – R$126 mil

Primeira rodada – R$79 mil

Valores das duplas mistas:

Campeão – R$785 mil

Vice-campeão – R$392 mil

Semifinal – R$196 mil

Quartas de final – R$101 mil

Segunda rodada – R$47 mil

Primeira rodada – R$23 mil

Como funciona o torneio de Wimbledon 2022?

Wimbledon é o terceiro Grand Slam no tênis pela temporada. O torneio é idealizado e organizado pela AELTC, a The All England Lawn Tennis & Croquet Club Limited, criada em 23 de julho de 1868, com diferentes alterações no nome e as regras ao longo dos anos.

O primeiro campeonato de tênis em Wimbledon foi realizado em 9 de junho de 1877 após a propagação do anúncio pela revista The Field sobre o grande torneio inaugural no clube de Londres, na Inglaterra.

Hoje, Wimbledon segue em Londres, no All England Lawn Tennis & Croquet Club, com as diferentes modalidades como o simples masculino e feminino, duplas femininas, masculinas e mistas.

Finais de Wimbledon 2022

O torneio de Wimbledon termina em 10 de julho de 2022 com todos os campeões revelados ao público. Foram grandes disputas dentro da quadra de grama, além de muita rivalidade e como esperado o protagonismo de jovens talentos no tênis.

Confira os resultados das finais de tênis.

FINAL DO SIMPLES FEMININO:

Elena Rybakina 2 x 1 Ons Jabeur

FINAL DO SIMPLES MASCULINO:

Novak Djokovic x Nick Kyrgios – Domingo, 10/07 às 10h

DUPLAS MASCULINAS:

Matthew Ebden e Max Purcell x Nikola Mektić e Mate Pavić

DUPLAS FEMININAS:

Zhang Shuai e Elise Mertens x Katerina Siniaková e Barbora Krejcíková – Domingo, 10/07 às 12h

Leia também: Saiba porque Rafael Nadal desistiu de Wimbledon 2022