Horário da final Roland Garros 2023: onde assistir Djokovic x Casper Ruud

Final do simples masculino reúne o atual número 3 e 4 do tênis neste domingo, 11 de junho, em Paris

Novak Djokovic ou Casper Ruud, quem será o campeão do Grand Slam? Na manhã deste domingo, 11 de junho, os tenistas se enfrentam na final masculina de Roland Garros 2023, na quadra de saibro em Paris, às 09h30 (Horário de Brasília). Saiba como assistir a decisão ao vivo.

Os canais ESPN 2, SporTV 3 e as plataformas de streaming Star Plus e GloboPlay transmitem a final masculina de Roland Garros ao vivo neste domingo.

Como assistir final de Roland Garros 2023 online?

É possível assistir a final de Roland Garros 2023 pelo Star Plus e GloboPlay; veja o passo a passo:

Como assistir no Star Plus?

É preciso ser assinante para acompanhar a transmissão da final de Roland Garros. O primeiro passo é acessar o site www.starplus.com ou o aplicativo no celular. Depois, clique em "entrar", preencha o espaço em branco com email e a senha de usuário.

Assim que o mosaico aparecer na tela, procure a programação da ESPN e sintonize ao vivo o jogo.

Como assistir no GloboPlay?

Outra opção para assistir a final masculina de Roland Garros é o GloboPlay. O serviço de streaming pertence ao grupo Globo e, assim como o Star Plus, também só está disponível para assinantes.

Acesse www.globoplay.globo.com ou o aplicativo de sua preferência, faça o login com email e a senha e espere o mosaico carregar. Assim que aparecer na tela inicial, escolha a opção "agora na TV".

Daí, clique no canal SporTV e assista a programação em tempo real.

Como chegam Djokovic e Casper Ruud na final?

Mesmo que não ocupe a primeira posição do ranking mundial no masculino, o sérvio Novak Djokovic é considerado um dos melhores tenistas do mundo. Para chegar até a final de Roland Garros ele teve um longo caminho.

Casper, número quatro no ranking, também passou por fortes oponentes. Com apenas 24 anos, colocará em prática toda a técnica e agilidade contra um dos maiores profissionais do planeta.

Confira o caminho de cada tenista até a final do simples masculino.

Novak Djokovic:

Novak Djokovic 3 x 0 Aleksandar Kovacevic - primeira rodada

Márton Fucsovics 0 x 3 Novak Djokovic - segunda rodada

Alejandro Davidovich Fokina 0 x 3 Novak Djokovic - terceira rodada

Juan Pablo Varillas 0 x 3 Novak Djokovic - oitavas de final

Novak Djokovic 3 x 1 Karen Khachanov - quartas de final

Carlos Alcaraz 1 x 3 Novak Djokovic - semifinal

Casper Ruud:

Elias Ymer 0 x 3 Casper Ruud - primeira rodada

Casper Ruud 3 x 1 Giulio Zeppieri - segunda rodada

Zhang Zhizhen 1 x 3 Casper Ruud - terceira rodada

Nicolás Jarry 0 x 1 Casper Ruud - oitavas de final

Holger Rune 1 x 3 Casper Ruud - quartas de final

Casper Ruud 3 x 0 Alexander Zverev - semifinal

