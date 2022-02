Programação das Olimpíadas de Inverno: agenda de sexta-feira (04/02)

Confira onde assistir as Olimpíadas de Inverno. Foto: Reprodução / Jogos Olímpicos Oficial @JogosOlimpicos

Com a cerimônia de abertura, os Jogos Olímpicos de Pequim darão o pontapé inicial nesta sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022, onde mais de três mil atletas disputarão as quinze modalidades entre a neve e o gelo em busca do tão sonhado pódio. Confira a programação completa das Olimpíadas de Inverno, onde assistir e o horário.

Programação das Olimpíadas de Inverno – 04/02/2022

Nesta sexta, dia 4 de fevereiro, modalidades como patinação artística, snowboard, curling e esqui alpino serão realizadas durante a manhã, noite e a madrugada nas primeiras horas de sábado com as disputas dos Jogos Olímpicos em Pequim, na China.

CERIMONIA DE ABERTURA – Programação das Olimpíadas de Inverno

09:00 – Abertura das Olimpíadas de Inverno (SporTV 2 e Portal GE)

CURLING ❄️

02:35 – Duplas Misto na Fase Classificatória (República Tcheca x Itália)

02:35 – Duplas Misto na Fase Classificatória (China x Canadá)

02:35 – Duplas Misto na Fase Classificatória (Grã-Bretanha x Austrália)

02:35 – Duplas Misto na Fase Classificatória (Suécia x Estados Unidos)

22:05 – Duplas Misto na Fase Classificatória (Austrália x Noruega)

22:05 – Duplas Misto na Fase Classificatória (Suíça x Suécia)

ESQUI ALPINO ⛷️

00:00 – Downhill Masculino Treinamento

HÓQUEI NO GELO 🏒

01:10 – Rodada Preliminar Feminino (Dinamarca x China)

01:10 – Rodada Preliminar Feminino (ROC x Suíça)

PATINAÇÃO ARTÍSTICA ⛸️

00:35 – Equipes Misto (Dança no Gelo e Dança Rítmica)

02:15 – Equipes Misto (Patinação em Pares e Programa Curto)

SALTO DE ESQUI ⛷️

00:00 – Pista Normal Feminino em Treinamento

03:00 – Pista Normal Masculino em Treinamento

SNOWBOARD 🏂

23:45 – Snowboard Slopestyle Feminino na Classificação

Onde assistir as Olimpíadas de Inverno?

A TV Globo é a emissora oficial dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. Tanto na televisão aberta como na fechada, a emissora promete transmitir sempre a noite, madrugada e pela manhã as principais modalidades. O SporTV, entretanto, vai fazer a cobertura completa com programas, quadros e transmissões.

Por fim, o GloboPlay e o canal das Olimpíadas oficial, disponível no site oficial, vão disponibilizar as retransmissões.

Globo

Sob o comando de Everaldo Marques e Daniel Pereira, a Rede Globo vai transmitir a partir desta sexta-feira, 4 de fevereiro, as emoções dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, na China, na temporada 2022. A emissora vai passar os principais embates dos brasileiros no torneio sempre a partir da uma da manhã (horário de Brasília), após o Jornal da Globo.

SporTV

O canal por assinatura SporTV será o grande responsável por transmitir todos os lances ao vivo das Olimpíadas de Inverno este ano. Sempre a noite, madrugada e pela manhã, os canais SporTV, SporTV 2 e SporTV 3 vão passar os principais jogos para o público.

Os narradores Natália Lara, Bernardo Edler e Sérgio Arenillas vão tomar conta das emoções pelo canal por assinatura.

GloboPlay

O serviço de streaming da Rede Globo também vai disponibilizar aos assinantes o acesso completo dos canais SporTV de graça. Para assinar, é preciso acessar o site (www.globoplay.globo.com) e assinar por R$19,90 ao mês.

Olympics Channel

Se você não é assinante nem da TV por assinatura ou da plataforma de streaming mas quer acompanhar de perto todas as emoções dos esportes de inverno, então pode acompanhar através do portal oficial das Olimpíadas, o Olympics Channel.

Pelo site (www.olympics.com), é possível acessar os principais links das modalidades e acompanhar, mas com narração internacional, as disputas de graça em qualquer lugar pelo celular, computador, tablets ou televisão.

