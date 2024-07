Programação do Brasil nas Olimpíadas: agenda de segunda-feira (28/7/2024)

Os Jogos Olímpicos de Paris começam a semana com diversas disputas e brigas por medalhas, e nesta segunda-feira, dia 29 de julho, o Brasil está na programação. Para ficar por dentro do que os representantes verde e amarelo vão competir, confira a agenda das Olimpíadas com foco no Brasil.

Confira a programação do Brasil hoje nas Olimpíadas

O Brasil terá uma segunda-feira, 29/7, recheada de emoções nas Olimpíadas. O país compete nas mais variadas modalidades e participa de algumas finais, com chances de medalhas para os brasileiros.

Vale ressaltar que a diferença no horário entre Brasil e França é de 5h e, por isso, as competições ocorrem da madrugada até a tarde para o telespectador brasileiro.

5h (horário de Brasília)

– Judô feminino (57 kg) e masculino (73kg): Rafaela Silva e Daniel Cargnin – CazéTV, Globo, SporTV 3, Olympic Channel

6h (horário de Brasília)

– Hipismo CCE individual: Carlos Parro, Rafael Losano, Márcio Carvalho Jorge – Olympic Channel e Sportv 4

6h58 (horário de Brasília)

– Natação: Guilherme Costa – Sportv, CazéTV, Olympic Channel

7h (horário de Brasília)

– Tênis dupla masculino: Thiago Monteiro/Thiago Seyboth – Olympic Channel

– Tênis dupla feminino: Beatriz Haddad/Luisa Stefani – Olympic Channel

– Tênis de mesa masculino: Vitor Ishiy – Olympic Channel e Sportv 4

– Skate street masculino: Felipe Gustavo, Giovanni Vianna, Kelvin Hoefler – CazéTV, Globo, Olympic Channel e Sportv

7h05 (horário de Brasília)

– Vela Skiff masculino (Marco Grael/Gabriel Simões)

7h15 (horário de Brasília)

– Vela Skiff feminino (Martine Grael/Kahena Kunze)

7h23 (horário de Brasília)

– Vela Windsurf (Mateus Isaacs)

8h (horário de Brasília)

– Vôlei feminino: Brasil x Quênia – CazéTV, Globo, Olympic Channel e Sportv 2

8h05 (horário de Brasília)

– Esgrima florete masculino: Guilherme Toldo – Sportv 4

9h10 (horário de Brasília)

–Ciclismo mountain bike masculino: Ulan Bastos

9h50 (horário de Brasília)

– Badminton simples feminino: Juliana Vieira – Olympic Channel

10h (horário de Brasília)

– Rugby feminino: Japão x Brasil – Olympic Channel e Sportv 2

– Hipismo final salto individual – Olympic Channel

11h (horário de Brasília)

– Judô masculino e feminino: disputa de medalhas – CazéTV, Globo (se houver brasileiro), Sportv 3

14h (horário de Brasília)

– Surfe masculino: Gabriel Medina e João Chianca – CazéTV, Olympic Channel e Sportv 4

15h32 (horário de Brasília)

– Boxe feminino (60 kg): Beatriz Ferreira – Olympic Channel e Sportv 3

16h20 (horário de Brasília)

– Boxe masculino (92 kg): Abner Teixeira – Olympic Channel e Sportv 3

18h48 (horário de Brasília)

– Surfe feminino: Luana Silva – Sportv 2, Olympic Channel

Onde assistir os Jogos Olímpicos de 2024?

Pelo menos 4 canais canais fazem a transmissão dos Jogos Olímpicos, são eles: Globo, SporTV, CazéTV, Globoplay e Olympic Channel.

TV Globo: a emissora mudou sua grade para a transmissão dos jogos, mas nem todos são exibidos. É preciso checar a programação diária do canal.

CazéTV: o maior streamer do país embarcou nas transmissões e a maioria das disputas são exibidas e comentadas no canal do Youtube - e de graça.

Globoplay

O Globoplay é uma das alternativas online que exibe de forma gratuita os jogos transmitidos pela Rede Globo. Tudo o que for exibido no canal aberto, também estará no aplicativo, basta você baixá-lo em seu dispositivo.

SporTV

O canal esportivo da Rede Globo, o SporTV, possui quatro canais que exibem as disputas dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Os canais estão disponíveis na maioria das operadoras de assinatura.

SporTV – disponível na SKY: 39 / 439, CLARO/NET: 39 / 539, OI TV: 39, VIVO: 39 / 339 / 819 / 539

SporTV2 – disponível na SKY: 38 / 438, CLARO/NET: 38 / 538, OI TV: 38, VIVO: 338/818/38

SporTV3 – disponível na SKY: 37 / 437, CLARO/NET: 37 / 537, OI TV: 37, VIVO: 537

SporTV4 – disponível na SKY: 36 / 436, CLARO/NET: 36 / 536, OI TV: 356, VIVO: 724

