Saiba qual será o próximo evento de artes marciais no UFC no próximo fim de semana

Próximas lutas do UFC: card completo com brasileiros no sábado (01/10)

No próximo fim de semana, Las Vegas será o palco do confronto entre a brasileira Mackenzie Dern e a chinesa Yan Xiaonan. O UFC Vegas 61 na temporada apresenta também outros seis brasileiros. Saiba quais as próximas lutas do UFC e como assistir ao vivo cada um dos embates.

Dern x Yan: próximas lutas do UFC em 2022

As próximas lutas do UFC estão marcadas para o dia 1º de outubro, sábado, em Las Vegas, nos Estados Unidos, com a disputa principal entre a brasileira Mackenzie Dern e a chinesa Yan Xiaonan, na categoria peso-palha.

Mackenzie, maior finalizadora da categoria e 5ª colocada no ranking, acumula cinco vitórias em seis confrontos disputados, incluindo o triunfo em cima de Tecia Torres em abril deste ano. Quando derruba sua oponente no chão do octógono, não tem para ninguém. Se quiser buscar o título da sua modalidade no UFC, terá de passar pelo duelo neste sábado.

A chinesa, por outro lado, está em 6º lugar ao perder para a campeã Carla Esparza e Mariana Rodriguez mesmo depois de contabilizar seis triunfos seguidos na temporada.

Além de Dern, outros seis brasileiros no Card Principal e também Preliminar. Estarão presentes em Las Vegas os atletas Francisco Massaranduba, Raoni Barcelos, Daniel “Willycat” Santos, Tabatha Ricci, Joaquim “Netto BJJ” Silva e Philipe Lins.

Confira um dos momentos de Mackenzie no UFC.

Ir para o chão com 🇧🇷 @MackenzieDern nunca é uma boa ideia! [ #UFCVegas61 | Sábado, 1º de outubro | 17h | 📺 💻 📱 @Combate ] pic.twitter.com/780WezZtKf — UFC Brasil (@UFCBrasil) September 26, 2022

UFC Card Completo

Treze lutas serão disputadas no UFC Vegas 61 no sábado, 1º de outubro de 2022, em Las Vegas. O confronto da noite é entre Mackenzie Dern e Xiaonan Yan, na categoria peso-palha até 52,1kg.

Antes do evento, os atletas participam da pesagem de acordo com todas as regras. Em cada categoria na modalidade, os lutadores precisam seguir o peso indicado e até mesmo as regras exigidas pela liga norte-americana.

Além disso, o portal do UFC Brasil divulgou que o duelo entre John Castaneda e Daniel Santos mudou da categoria peso-galo para peso-casado, em até 63,6 kg.

Confira o Card Completo do UFC Vegas 61.

CARD PRINCIPAL

Peso-palha (até 52,1 Kg): Mackenzie Dern x Xiaonan Yan

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Randy Brown x Francisco Massaranduba

Peso-galo (até 61,2 Kg): Raoni Barcelos x Trevin Jones

Peso-pena (até 65,7 Kg): Sodiq Yusuff x Don Shainis

Peso casado (até 63,5 Kg): John Castaneda x Daniel “Willycat” Santos

Peso-leve (até 70,3 Kg): Mike Davis x Viacheslav Borshchev

CARD PRELIMINAR

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Ilir Latifi x Aleksei Oleinik

Peso-palha (até 52,1 Kg): Jessica Penne x Tabatha Ricci

Peso-leve (até 70,3 Kg): Joaquim “Netto BJJ” Silva x Jesse Ronson

Peso-médio (até 83,9 Kg): Krzysztof Jotko x Brendan Allen

Peso meio-pesado (até 93 Kg): Max Grishin x Philipe Lins

Peso casado (até 63,5 Kg): Julija Stoliarenko x Chelsea Chandler

Peso-galo (até 61,2 Kg): Guido Cannetti x Randy Costa

Onde assistir as próximas lutas do UFC?

O canal Combate transmite todas as lutas do UFC Vegas 61 no sábado, disponível para todo o Brasil ao vivo através das operadoras de TV por assinatura.

Apenas assinantes podem acompanhar os embates no octógono mais famoso do planeta neste fim de semana. Para obter a emissora de artes marciais, é preciso pagar em valor extra na mensalidade o total de R$ 39,90.

A equipe de transmissão do Combate contará com os narradores André Azevedo e Rhoodes Lima, e os comentaristas André Gazé, Luciano Andrade e Amanda Ribas,

Para a alegria do torcedor, as duas primeiras lutas da noite, no Card Preliminar, serão transmitidas também no canal SporTV 2, além do perfil oficial do UFC Brasil no Youtube ao vivo e de graça.

