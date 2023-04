Onde assistir o UFC hoje com Holloway x Allen em Kansas City

Direto do Missouri, o UFC neste sábado traz o duelo entre Max Holloway e Arnold Allen no peso-pena

A luta principal do UFC hoje vai ser entre Max Holloway e Arnold Allen, na categoria peso-pena, neste sábado, 15/04, em Kansas City, no estado norte-americano Missouri. O evento tem início às 18h30 (Horário de Brasília) e apresenta catorze combates no total.

O Card Preliminar da luta começa às 18h30, enquanto o Card Principal tem início às 21h30, horário de Brasília. A luta principal do UFC Kansas City tem duração prevista para cinco rounds. As demais acontecem em três.

Além da disputa principal, cinco brasileiros estarão no octógono mais famoso do mundo: Edson Barboza, Pedro Munhoz, Matheus Nicolau, Bruna Brasil e Denise Gomes.

Onde vai passar o UFC hoje?

O UFC Fight Pass vai transmitir o UFC Kansas City ao vivo para todo o Brasil. Acesse o site (ufcfightpass.com) e assine a plataforma de streaming para assistir o evento de artes marciais neste sábado.

As primeiras lutas do Card Preliminar serão transmitidas de graça com imagens no Youtube do UFC Brasil e no Facebook. É só acessar o canal e curtir.

A BAND não vai transmitir o UFC hoje. O evento não consta na programação da emissora. Todas as lutas serão exibidas com exclusividade no UFC Fight Pass para quem é assinante por R$ 29,90 por mês.

Argentino, Sampaoli é o novo técnico do Flamengo

Quem são os brasileiros?

Cinco brasileiros integram o Card Preliminar e Principal no UFC Kansas City hoje. Eles estão em categorias diferentes e níveis diferentes na temporada.

Edson Barboza, natural de Nova Friburgo, disputa a categoria peso-pena contra Billy Quarantillo no Card Principal. O brasileiro vem de derrota para Giga Chikadze e Bryce Mitchell e, por isso, precisa se recuperar com a vitória neste sábado.

Pedro Munhoz é outro brasileiro no UFC hoje. O paulista enfrentará Chris Gutierrez no peso-galo em busca da primeira vitória desde que venceu Jimmie Rivera em fevereiro de 2021. Não há favoritos no confronto, já que Pedro é veterano e Chris é uma estrela em ascensão.

De Belo Horizonte, Matheus Nicolau vem para disputar contra o norte-americano Brandon Royval no peso-mosca neste sábado. Ele é o quinto colocado no ranking da categoria.

Bruna Brasil também entra no octógono hoje. A paranaense de Paranavaí estreia no Card Preliminar contra a outra brasileira Denise Gomes. Bruna pode contabilizar oito vitórias seguidas se vencer hoje, enquanto Denise perdeu em sua estreia para Loma Lookboonmee.

Programação de lutas no UFC Kansas City

O UFC Kansas City traz catorze lutas neste sábado. O evento é dividido em Card Preliminar, com oito disputas, e o Card Principal, com seis. Nenhuma das categorias vale cinturão hoje.

O evento norte-americano terá cinco brasileiros: Edson Barboza, Pedro Munhoz, Matheus Nicolau, Bruna Brasil e Denise Gomes, divididos entre os dois Cards.

CARD PRELIMINAR - 18h30

Peso-pena (até 65,7 Kg): Bill Algeo x TJ Brown

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Matheus Nicolau

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Zak Cummings x Ed Herman

Peso-palha (até 52,1 Kg): Gillian Robertson x Piera Rodriguez

Peso-leve (até 70,3 Kg): Lando Vannata x Daniel Zellhuber

Peso-palha (até 52,1 Kg): Bruna Brasil x Denise Gomes

Peso-galo (até 61,2 Kg): Aaron Phillips x Gaston Bolanos

Peso-galo (até 61,2 Kg): Joselyne Edwards x Lucie Pudilova

CARD PRINCIPAL - 21h30

Peso-pena (até 65,7 Kg): Max Holloway x Arnold Allen

Peso-pena (até 65,7 Kg): Edson Barboza x Billy Quarantillo

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Dustin Jacoby x Azamat Murzakanov

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Tanner Boser x Ion Cutelaba

Peso-galo (até 61,2 Kg): Pedro Munhoz x Chris Gutierrez

Peso-leve (até 70,3 Kg): Clay Guida x Rafa Garcia

Leia também: Quando vai ser a luta do Whindersson Nunes?