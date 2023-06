Próximo jogo da Bia Haddad em 2023 será dia 19 de junho

Brasileira foi eliminada na primeira rodada do WTA250 de Nottingham, no Reino Unido

Após disputar a semifinal de Roland Garros pela primeira vez, a brasileira Bia Haddad não conseguiu se adaptar ao piso de grama e foi eliminada na primeira rodada do WTA 250 de Nottingham pela ucraniana Daria Snigur. Saiba quando é o próximo jogo da Bia Haddad e quais desafios a tenista tem pela frente.

Horário do próximo jogo da Bia Haddad em junho

O próximo jogo da Bia Haddad será a partir de 19 de junho no WTA 250 de Birmingham, torneio de tênis na quadra de grama no Reino Unido. A brasileira vai defender o título, conquistado no ano passado, após a chinesa Shuai Zhang desistir na final.

O WTA 250 de Birmingham será disputado entre 19 e 25 de junho. As datas dos confrontos e os adversários ainda não estão definidos, assim como o dia da estreia de Bia Haddad.

Bia perdeu para a ucraniana Daria Snigur por 2 sets a 0 na primeira rodada do WTA 250 de Nottingham. As parciais da ucraniana foram de 6/4 e 6/3. Bia não conseguiu se adaptar à grama depois de disputar no saibro em Roland Garros, na França.

Confira o calendário da tenista brasileira em junho e julho de 2023.

WTA 250 de Nottingham - eliminada na primeira rodada

WTA 250 de Birmingham - 19 a 25 de junho

WTA 500 de Eastbourne - 26 de junho até 1 de julho

Wimbledon - 3 a 16 de julho

>> Bia Haddad é parente de Fernando Haddad?

Trajetória de Bia Haddad no tênis

A brasileira Bia Haddad, 27 anos, é a atual número 10 do ranking mundial de tênis feminino. Ela alcançou pela primeira vez a semifinal de Roland Garros, mas caiu para a número um do mundo, Iga Swiatek.

Na temporada passada, Bia venceu o WTA 250 de Birmingham. A tenista chegou com fôlego em Wimbledon, mas perdeu para Kaja Juvan na primeira rodada. A trajetória de Bia começou cedo no esporte, treinando no Pinheiros, tradicional clube de São Paulo.

De acordo com a Revista Tênis, do UOL, Bia joga tênis desde os 14 anos de idade. Ela decidiu alçar voos maiores e, desde então, quebra recordes. Ela começou a disputar o WTA com 17 anos e, em 2022, ganhou em Birmingham e Nottingham. Em 2023, classificou-se para as quartas de final em Roma e Stuttgart, mas não avançou nas competições.

O que é o WTA 250?

Nos moldes tradicionais de todo torneio de tênis, o WTA é um torneio feminino de tênis realizado todos os anos em diferentes localizações, responsável por reunir jovens tenistas de todos os lugares do mundo.

O torneio começa com a fase classificatória. Depois, os classificados avançam para o chaveamento formado por sorteio da entidade. Começa a primeira rodada, onde as tenistas vencedoras avançam para a segunda rodada, sempre jogado em partida única. Sobram dezesseis participantes, que seguem para as oitavas de final, assim, vão para as quartas de final, semifinal e a final.

Os resultados do WTA também mexem com o ranking mundial de tênis feminino, onde as campeãs ganham novas posições e quem perde sofre porque perde posição. No feminino, o WTA tem apenas dois sets, podendo ir até o terceiro se necessário.

Onde assistir os jogos de Bia Haddad?

Os jogos de Bia Haddad no tênis são transmitidos no Brasil pelos canais ESPN, SporTV e a plataforma de streaming Star Plus ao vivo.

Os canais só estão disponíveis em operadora de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Já o serviço de streaming só pode ser acessado por quem é cliente pago da plataforma, assistindo no celular, tablet, computador e smartv.

Entre no site do Star Plus, faça o cadastro e assista ao vivo o jogo da Bia Haddad.

Leia também:

Denver Nuggets é campeão da NBA 2023 e conquista 1º título da história