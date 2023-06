Denver Nuggets é campeão da NBA 2023 e conquista 1º título da história

Pela primeira vez na história do basquete profissional, o Denver Nuggets é campeão da NBA! Sob o comando do sérvio Nikola Jokic, o time do Colorado amassou o Miami Heat na série das finais da liga por 4 a 1 e soltou finalmente o grito de campeão depois de 47 anos de espera. Confira como foi a trajetória dos Nuggets na temporada.

Nesta segunda-feira, 12 de junho, o Denver Nuggets venceu o Miami por 94 a 89 na Ball Arena, em Denver, Colorado, no jogo cinco da série das finais da NBA. Jokic foi o responsável pela conquista do Troféu Larry O'Brien.

O Denver entrou na liga em 1976. Quarenta e sete anos depois, o time de Colorado ganhou o seu primeiro título.

Denver Nuggets é campeão da NBA 2023

O Denver Nuggets é o grande campeão da NBA em 2023. O time de Colorado superou o Miami Heat nas finais da NBA para levantar pela primeira vez na história do basquete o troféu Larry O'Brien. O time agora se iguala a outros nove clubes que também ganharam a liga por uma vez.

Nesta segunda, o grupo de Denver venceu o Miami por 94 a 89 e confirmou a conquista da taça. A temporada dos Nuggets foi impecável, desde a fase classificatória (ou temporada regular) até os playoffs.

Pela Conferência Oeste, o Denver Nuggets entrou em quadra no fim do ano passado para disputar a temporada regular da NBA. Jokic, Jamal Murray, Michael Porter, Aaron Gordon, Christian Braun e Bruce Brown foram os destaques do grupo.

Após meses de confrontos em quadra, os Nuggesta fecharam a temporada regular em primeiro lugar na conferência com 53 vitórias e 29 derrotas, a melhor campanha. Sem precisar disputar o Play-In, o elenco de Colorado avançou direto para a primeira rodada dos playoffs.

Na primeira rodada, ganhou do Minnesota Timberwolves por 4 a 1 na série. Depois, na semifinal, eliminou o Phoenix Suns por 4 a 2, enquanto nas finais, varreu o time doo Los Angeles Lakers em 4 a 0 na série, sem qualquer chance para LeBron James e companhia.

Foi aí que, nas finais da NBA, o Denver levou a melhor diante do Miami Heat, o campeão da Conferência Leste.

JOGO 1:

Denver Nuggets 104 x 93 Miami Heat

JOGO 2:

Denver Nuggets 108 x 111 Miami Heat

JOGO 3:

Miami Heat 94 x 109 Denver Nuggets

JOGO 4:

Miami Heat 95 x 108 Denver Nuggets

JOGO 5:

Denver Nuggets 94 x 89 Miami Heat

Nikola Jokic é o destaque do Nuggets nas finais da NBA 2023

Se perguntarmos ao torcedor do Denver quem foi o destaque na final, a resposta será Nikola Jokic. O sérvio de 28 anos perdeu o prêmio MVP da temporada regular, mas o troféu das finais deve ir direto para as suas mãos depois de conceder o primeiro título ao elenco de Colorado na NBA.

Esta é a primeira final da NBA de Jokic. O sérvio, que trocou o Mega Vizura, da Europa, para jogar a liga profissional de basquete nos Estados Unidos, vem se destacando cada vez mais. No jogo 3 das finais contra o Miami, Nikola anotou 32 pontos em quadra.

As marcadas do atleta são impressionantes. Em cada nova partida, o sérvio fez questão de melhorar o desempenho e ser melhor para garantir ao clube o seu primeiro troféu.

Nikola jogou no Mega Vizura, da Sérvia, entre 2012 até 2014. Em 26 de junho de 2024, ele foi selecionado pelo Denver Nuggets no draft da NBA como a 41ª escolha geral.

NUGGETS WIN IT ALL pic.twitter.com/uj5266xiZe — Denver Nuggets (@nuggets) June 13, 2023

Qual o nome do troféu da NBA?

O campeão da NBA ganha o troféu Larry O'Brien, o mais cobiçado e desejado por jogadores de basquete, equipes da liga e torcedores apaixonados pelo esporte. O design da taça é feito pela grife famosa Tiffany & Co.

O nome é uma homenagem para o ex-comissário norte-americano da liga, Larry O'Brien. Ele foi comissário entre 1975 e 1984, substituindo J. Walter Kennedy. A sua missão no cargo era negociar contratos da liga de basquete, além de ser o responsável pela regra do field goal de três pontos.

Em maio de 1991, entrou para o Hall da Fama do Basquete. O troféu foi criado em 1978, mas foi renomeado em 1984 para homenagear o Larry.

Feito pela Tiffany, o troféu é feito à mão em prata esterlina, com uma cada de ouro vermeil. No topo, uma bola de basquete e uma cesta remetem à liga. De acordo com o portal GE, ele vale 14,2 mil de dólares ou R$ 72 mil. As medidas são 64 centímetros de altura e 13,1 kg.

*** The Larry O'Brien trophy *** pic.twitter.com/SvJ4dWKkZH — Moment on canvas (@momentoncanvas) June 8, 2023

Denver entra para a lista de maiores campeões

O Denver Nuggets é o novo integrante da lista dos campeões da NBA, a liga profissional de basquete nos Estados Unidos. Com o título de 2023, o elenco do Colorado se iguala à equipes como Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks e Dallas Mavericks.

Lakers e Boston Celtics ainda dividem o topo com 17 títulos cada.

Boston Celtics e Los Angeles Lakers - 17 títulos

Golden State Warriors e Chicago Bulls - 6 títulos

San Antonio Spurs - 5 títulos

Philadelphia 76ers, Detroit Pistons e Miami Heat - 3 títulos

Milwaukee Bucks, New York Knicks e Houston Rockets - 2 títulos

Denver Nuggets - 1 título

Washington Wizards - 1 título

Oklahoma City Thunder - 1 título

Atlanta Hawks - 1 título

Cleveland Cavaliers - 1 título

Portland Trail Blazers - 1 título

Dallas Mavericks - 1 título

Sacramento Kings - 1 título

Baltimore Bullets - 1 título

Toronto Raptors - 1 título

Leia também:

Quais times de basquete os famosos de Hollywood torcem?