Quando é a próxima corrida da F1 será no GP do Azerbaijão

A próxima parada da elite do automobilismo é no Leste europeu, no Grand Prix do Azerbaijão. A quarta corrida da F1 da temporada de 2023, será no dia 30 de abril, às 08h (horário de Brasília), O evento será realizado no Circuito de Baku. A cidade Baku é a capital do país.

Quando vai ser a próxima corrida da F1?

O GP do Azerbaijão é válido pela quarta corrida da temporada da Fórmula 1 de 2023. O fim de semana do evento será entre os dias 28 e 30 de abril.

Na sexta-feira (28), ocorrerá o Treino Livre 1 (T1) às 06h30 (horário de Brasília). O treino classificatório acontece no mesmo dia, porém, às 10h00.

No sábado (29), o Treino Livre (T2), será às 06h30 (horário de Brasília). Às 10h30, é a vez de sentir a emoção com a corrida de classificação. Os carros entram na pista para formar o grid de largada para a corrida, que ocorrerá no domingo.

Para quem mora no Brasil a corrida acontece de manhã, às 08h. O Circuito de Baku tem 6,03 quilômetros de extensão. O vencedor do GP será conhecido após as 51 voltas.

Horários do Grand Prix do Azerbaijão.

Sexta-feira (28/04)

Treino Livre 1 – 06h30 – Horário de Brasília

Treino Classificatório – 10h – Horário de Brasília

Sábado (29/04)

Treino Livre 2 – 06h30 – Horário de Brasília

Corrida de Classificação – 10h30 – Horário de Brasília

Domingo (30/04)

Grand Prix do Azerbaijão – 08h – Horário de Brasília

A primeira corrida de Fórmula 1 realizada no Circuito de Baku foi em 2016. Ainda era chamado de GP da Europa. O vencedor naquele ano foi o alemão Nico Rosberg.

Quem ganhou a última corrida da F1?

No dia 2 de abril, a Fórmula 1 foi para o outro lado do mundo. Na Austrália, Max Verstappen venceu o Grande Prêmio. Com isso, o holandês assumiu a liderança geral da competição com 69 pontos.

Antes da terra do canguru, a F1 teve sua segunda corrida da temporada realizada na Arábia Saudita. O vencedor foi Sérgio “Checo” Pérez.

A primeira corrida da temporada, foi no Bahrein. A etapa foi conquistada por Verstappen.

Onde assistir a Fórmula 1?

A Fórmula 1 no Brasil tem transmissão exclusiva da Band. Na TV aberta, a emissora transmitirá a corrida juntamente com o canal por assinatura BandSports.

O app BandPlay também exibirá a corrida. O serviço pode ser baixado tanto no IOS quanto no Android. Também há a possiblidade de assistir pelo site www.bandplay.com.br

O site www.band.uol.com.br passará a corrida de forma gratuita e com imagens. Vale lembrar que todos os treinos do GP do Azerbaijão serão de exclusividade do canal BandSports.