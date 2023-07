Quando é o próximo jogo da Bia Haddad na 2ª rodada de Wimbledon 2023

A tenista Bia Haddad está classificada para a segunda rodada de Wimbledon! A brasileira superou a cazaque Yulia Putintseva na manhã desta quarta-feira, 05/07, no simples feminino do torneio em Londres, na Inglaterra. Saiba qual é o próximo jogo de Bia e quem será a adversária.

Próximo jogo da Bia Haddad em Wimbledon vai ser contra romena

Bia Haddad vai enfrentar a romena Jaqueline Cristian na segunda rodada do simples feminino em Wimbledon, na quadra de grama, em Londres, na Inglaterra, na quinta-feira, 06 de julho, com o horário a definir.

Com o tempo de chuva em Londres, muitos jogos de Wimbledon estão sendo adiados ou até mesmo remarcados para outros horários. Portanto é necessário esperar a entidade confirmar o horário e a data.

Jaqueline é a número 133 do mundo do tênis, o que significa que Bia Haddad é a grande favorita. A romena venceu a italiana Lucia Bronzetti na primeira rodada, enquanto a brasileira superou Yulia Putintseva por 2 sets a 1.

Este será o primeiro jogo entre Jaqueline e Bia Haddad no tênis feminino.

PRIMEIRA RODADA:

Bia Haddad 2 x 1 Yulia Putintseva

SEGUNDA RODADA:

Bia Haddad x Jaqueline Cristian

TERCEIRA RODADA:

Bia Haddad x Sorana Cirstea, Tatjana Maria, Greet Minnen ou Jelena Ostapenko

Quanto Bia ganhou com a vitória na primeira rodada?

Ao avançar para a segunda fase de Wimbledon, a tenista Bia Haddad faturou R$ 520 mil, o mesmo que 85 mil libras, de acordo com a premiação do simples feminino no torneio.

Cada vez que os tenistas avançam para uma nova fase, eles ganham a premiação em dinheiro. Confira todos os valores da premiação de Wimbledon 2023 aqui.

Premiação de Wimbledon para simples feminino e masculino:

Campeão – R$ 14 milhões

Vice-campeão – R$ 7,1 milhões)

Semifinalistas – R$ 3,6 milhões

Quartas de final – R$ 2 milhões

Oitavas de final – R$ 1,2 milhão

Terceira rodada – R$ 801 mil

Segunda rodada – R$ 520 mil

Primeira rodada – R$ 336 mil

Como funciona o Wimbledon?

O torneio de Wimbledon, em Londres, na Inglaterra, é o terceiro Grand Slam da temporada de tênis. Diferente dos outros, é disputado na grama, o que o torna ainda mais complexo e difícil para os profissionais. Além de Bia, também disputam DJokovic, Iga Swiatek, Matteo Berrettini, Daniil Medvedev e Leylah Fernandez.

Wimbledon começa com a fase preliminar, onde os jovens atletas começam em busca da vaga na competição. Daí, o torneio dá início à primeira rodada, seguido pela segunda e terceira. Depois vem as oitavas de final, quartas, semifinal e a final. As categorias são simples masculino e feminino, e duplas femininas, masculinas e mistas.

O campeão de Wimbledon vai embolsar R$ 14 milhões (o mesmo que £ 2,35 milhões) ao fim da temporada.

