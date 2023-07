Veja o horário do jogo do Brasil na Liga das Nações. Foto: Reprodução Youtube/Volleyball World

Horário do jogo do Brasil vôlei masculino hoje: Brasil x Holanda - 06/07

Após a inesperada derrota para a Itália, a Seleção Brasileira volta a jogar na madrugada de quarta para quinta-feira, 06 de julho, para enfrentar a Holanda na terceira semana classificatória. O jogo do Brasil vôlei masculino começa à meia noite, horário de Brasília, em Pasay City, Filipinas.

Confira também a classificação vôlei masculino da Liga das Nações 2023 atualizada.

Qual é o horário do jogo do Brasil vôlei masculino hoje?

O jogo do Brasil vôlei masculino começa às 00h de quinta-feira, com transmissão no SporTV 2 ao vivo para todo o país. Nenhuma emissora da televisão aberta exibirá o confronto nesta quinta-feira. Só dá para assistir no canal pago.

Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode acompanhar a retransmissão da emissora na plataforma pelo computador ou aplicativo.

Horário: meia noite

Local: Pasay City, nas Filipinas

Onde assistir jogo do Brasil vôlei masculino hoje: SporTV 2

Jogadores convocados para a terceira semana

O técnico Renan Dal Zotto convocou catorze atletas para a etapa de Pasay City, nas Filipinas, pela terceira e última semana da competição.

A novidade é o atleta Vaccari, que volta a integrar o quadro de jogadores da Seleção Brasileira. Os veteranos Lucão, Cachopa, Thales, Bruninho, Alan e Lucarelli também estão presentes na convocação.

Bruninho, Alan, Lucarelli, Honorato, Lucão, Flavio e o líbero Thales são os titulares em quadra. Já Judson, Otávio, Fernando Cachopa, Felipe Roque, Adriano, Vaccari e Maique também estarão presentes no jogo do Brasil vôlei masculino contra a Holanda nesta quinta-feira.

Próximos jogos do Brasil na Liga das Nações

O Brasil estreou com derrota para a Itália na última terça-feira. Vai enfrentar a Holanda nesta quinta e, depois, terá outros dois compromissos pela frente.

O elenco precisa terminar entre os sete primeiros da classificação para chegar até as quartas de final da Liga das Nações.

Brasil 1 x 3 Itália

Terça-feira, 04/07 às 4h (Horário de Brasília)

Pasai City, nas Filipinas

Brasil x Holanda

Quinta-feira, 06/07 às 00h (Horário de Brasília)

Brasil x Polônia (jogo do Brasil vôlei masculino)

Sexta-feira, 07/07 às 00h (Horário de Brasília)

Brasil x China (jogo do Brasil vôlei masculino)

Sábado, 08/07 às 00h (Horário de Brasília)

