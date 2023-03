Que horas é o treino classificatório da F1 hoje, sábado, no GP da Arábia Saudita

O circuito de Jeddah recebe a segunda rodada da temporada de Fórmula 1 de 2023, de 17 a 19 de março. Veja como e quando você pode assistir à qualificação e treino da F1 para o Grande Prêmio da Arábia Saudita neste sábado.

Para assistir as corridas das Fórmula 1, o torcedor tem duas opções da televisão. Dá para assistir na TV aberta, na BAND, e no canal BandSports.

A que horas começa o treino de classificação para o Grande Prêmio da Arábia Saudita?

A classificação para o GP da Arábia Saudita em Jeddah na Fórmula 1 começa às 20h, horário local (14h, horário de Brasília), usando o formato regular de eliminatórias do Q1, Q2 e Q3.

Data: sábado, 18 de março de 2023

Horário de início: 14 horas

O que é a classificação da Fórmula 1?

A classificação da Fórmula 1 é o processo pelo qual os pilotos competem para definir o tempo da volta mais rápida em um circuito durante um período de tempo específico. Para deixar claro, os resultados da classificação determinam a ordem de largada da corrida, com o piloto que fizer a volta mais rápida largando na pole position e o mais lento em último lugar.

A qualificação da F1 é dividida em três partes: Q1, Q2 e Q3. Cada sessão dura um período específico de tempo, com Q1 durando 18 minutos, Q2 durando 15 minutos e Q3 durando 12 minutos.

Como mencionado acima, a qualificação da Fórmula 1 é dividida em três seções, conhecidas como Q1, Q2 e Q3, durante as quais os pilotos competem para definir o tempo de volta mais rápido em um circuito durante um período de tempo específico. Cada fase é um sistema eliminatório, o que significa que os cinco pilotos mais lentos são eliminados após o Q1 e o Q2, com os 10 pilotos restantes competindo no Q3.

Durante a qualificação, cada piloto recebe um determinado número de voltas nas quais deve definir seu tempo mais rápido. O piloto que definir o tempo mais rápido durante o Q1 avança para o Q2, enquanto os pilotos mais lentos são eliminados. O mesmo processo se aplica ao Q2, com os pilotos mais rápidos avançando para o Q3 e os mais lentos sendo eliminados. É importante observar que no Q3, cada piloto tem uma chance final de definir seu tempo de volta mais rápido.