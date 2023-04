Uma das pistas mais reconhecidas no calendário da F1, Melbourne recebe os 20 pilotos neste fim de semana

Horário do treino classificatório da Fórmula 1 no GP da Austrália 2023

A Fórmula 1 está em Melbourne neste fim de semana para a terceira rodada da temporada. Veja como você pode assistir ao treino classificatório da Fórmula 1 no GP da Austrália. Com o esporte aqui desde 1996, há muita história neste circuito e não há dúvida de que os 20 pilotos atuais estarão ansiosos para adicionar ainda mais contos neste fim de semana.

Qual o horário do treino de classificação da Fórmula 1?

O treino classificatório da F1 vai começar às 2h da madrugada (Horário de Brasília) neste sábado e deve terminar por volta das 3 horas da madrugada. Austrália, país localizado na Oceania, está 14 horas à frente de Brasília - DF.

O treino classificatório na tarde deste sábado será transmitido ao vivo para todo o Brasil pela Band, na TV ABERTA, além do BandPlay aplicativo para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

Treino classificatório - 2h (TV Bandeirantes e BandSports)

Corrida da Fórmula 1 - 2h (TV Bandeirantes e e Band News)

Como assistir o treino da F1 pela internet?

O canal BAND, o site da emissora e a F1 TV vão transmitir o treino classificatório da F1 hoje em todo o Brasil. A narração é de Sérgio Maurício ao lado dos comentaristas Felipe Giaffone e Reginaldo Leme. Para assistir na internet é só sintonizar o site da emissora (www.band.uol.com.br) e assistir de graça a retransmissão do treino classificatório neste sábado. Só precisa se cadastrar com email e senha.

A F1 TV é o canal oficial com exclusividade como entrevistas e câmeras nos carros dos pilotos. O serviço de streaming da Fórmula 1 pode ser assistido no site (f1tv.formula1.com) ou no aplicativo em dispositivos móveis por assinatura.

O treino livre será transmitido somente no canal BandSports, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Só assinantes podem acompanhar a programação da emissora.

Como funciona o treino classificatório da F1?

O treino classificatório é um sistema de disputa que serve para definir o grid de largada da corrida de domingo na Fórmula 1. Realizado sempre no sábado, todos os vinte pilotos da elite participam do treino.

O formato consiste em três fases: Q1, Q2 e Q3, sem valer qualquer pontuação. Os pilotos entram no circuito e podem dar quantas voltas quiserem. Aquele que conseguir a volta mais rápida garante a pole position para largar em primeiro no grid. Em cada rodada, os cinco últimos pilotos da classificação são eliminados.

No Q1, os vinte pilotos correm por 18 minutos. Os cinco últimos na bateria são eliminados e os outros 15 avançam para o Q2. A segunda bateria é feita em 15 minutos, novamente os cinco mais lentos são eliminados, garantindo dez vagas para a terceira e última etapa.

Pelo Q3, o treino tem apenas 12 minutos na pista. O piloto com o melhor tempo e a melhor volta garante a pole position para largar em primeiro no domingo.

