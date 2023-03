Treino da Fórmula 1 hoje, sábado: horário da classificação F1 do GP da Arábia Saudita

A F1 retorna às margens do Mar Vermelho e ao circuito de rua Jeddah Corniche neste fim de semana para o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Hoje, sábado, os pilotos entram em cena com o treino da Fórmula 1 nesse sábado, 18, para definir o grid de largada de domingo.

Apesar do domínio da Red Bull nos testes e na abertura da temporada no Bahrein, espere que essa tendência continue com a ascensão contínua da Aston Martin e uma esperança de título da Ferrari já definida para sofrer uma penalidade no grid, boas corridas devem acontecer em todo o campo.

Aqui está o que você precisa saber para o fim de semana do Grande Prêmio:

Horário do Treino da Fórmula 1 ao vivo HOJE

A partir das 10h30 será o treino livre da Fórmula 1. Depois, os pilotos correm pela classificação e o horário previsto do treino está previsto para às 14 horas, pelo horário de Brasília.

A F1 segue no Oriente Médio neste fim de semana com uma passagem pela Arábia Saudita. Verstappen venceu a corrida do ano passado depois de largar em quarto no grid. As grandes questões deste ano são sobre a diferença que a Red Bull tem para o resto do pelotão e se Fernando Alonso e Aston Martin são realmente rápidos o suficiente para competir consistentemente perto do topo do grid.

Com Leclerc cumprindo uma penalidade de 10 pontos no grid , Alonso é o terceiro nas chances de vencer na Arábia Saudita, atrás dos dois Red Bulls. A falta de confiança nos carros da Mercedes é impressionante. Hamilton tem 25 a 1 para vencer, mesmo atrás de Leclerc, com Russell em 33 a 1.

O Grande Prêmio da Arábia Saudita de 2023 está programado para ser realizado em 19 de março de 2023 no Circuito Jeddah Corniche em Jeddah.

Onde assistir o treino de classificação na F1 hoje?

O treino de classificação da Fórmula 1 hoje vai passar ao vivo na BAND, a partir das 13h30, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, a Rede Bandeirantes exibe todas as emoções neste sábado para todos os estados do Brasil. Basta sintonizar o canal na TV aberta e curtir de perto os seus pilotos favoritos.

Outra possibilidade é curtir no canal BandSports, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Se você não pode assistir pela televisão neste sábado, pode acompanhar através do site da BAND (www.band.uol.com.br), responsável por retransmitir a própria programação do canal aberto de graça.

Se preferir, pode baixar o aplicativo BandPlay no Android ou iOS também de graça e curtir.

Clima Grande Prêmio da Arábia Saudita

A previsão do fim de semana para Jeddah prevê 0% de chance de precipitação e temperaturas cada vez mais quentes , chegando a cerca de 90 graus. Isso deve fazer com que a borracha seja depositada mais rapidamente e a pista evolua ainda mais rápido do que o normal. Isso pode ser um bom presságio para uma equipe que faz uma estratégia ousada no meio da corrida para capitalizar.