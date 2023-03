Que horas é o treino da F1 hoje: onde assistir o GP da Austrália 2023

A Fórmula 1 está de volta neste fim de semana. O Grande Prêmio da Austrália começa nesta quinta-feira, 30 de março, com dois treinos livres no Circuito de Albert Park, em Melbourne. Devido à diferença de 14 horas, o treino da F1 será transmitido no período da noite aqui no Brasil.

Hoje, quinta-feira, todos os vinte pilotos entram na pista para o primeiro treino livres da terceira etapa da temporada 2023 na Fórmula 1. O segundo treino livre será mais tarde, na madrugada de sexta.

A temporada mal começou, e a Red Bull já domina a classificação. Max Verstappen e Sergio Perez venceram as duas primeiras provas do calendário. Aston Martin é a esperança de título, enquanto a Ferrari tropeça em seus próprios erros com Leclerc e Sainz.

Aqui está o que você precisa saber para o dia de treino livre no Grande Prêmio da Austrália.

Horário do treino da F1 hoje na Austrália

O primeiro treino livre para o GP da Austrália na Fórmula 1 começa às 22h30, horário de Brasília (12h30 horário local), no Circuito de Albert Park, em Melbourne.

Mais tarde, o segundo treino livre vai ser às 02h30, horário de Brasília (16h horário da Austrália).

O canal BandSports, disponível na TV paga, transmite os dois treinos ao vivo.

Treino da f1 na quinta/sexta (30/03)

Treino Livre 1: 22h30 - horário de Brasília - Bandsports

Treino Livre 2: 02h - horário de Brasília - Bandsports

Classificatório da Fórmula 1 na sexta/sábado (31/03)

Treino Livre 3: 22h30 - horário de Brasília - Bandsports

Qualificação: 02h - horário de Brasília - Band e Bandsports

Corrida da Fórmula 1 no domingo (02/04)

Dia de corrida, 02h - horário de Brasília - Band e Bandplay

Como funcionam os treinos livres?

Os pilotos utilizam os treinos livres para treinarem as suas táticas com as equipes e a testarem os pneus determinados para o fim de semana. São três treinos livres e é muito importante ressaltar que não há nenhum tipo de pontuação.

Cada sessão de treino livre na sexta-feira pode atingir até uma hora e meia, enquanto no sábado o limite é uma hora, já que o classificatório também é disputado.

As equipes podem dar quantas voltas quiserem nos treinos livres. A novidade é a obrigatoriedade que a FIFA impôs para que pilotos novatos ganhem chances de correrem na Fórmula 1, ou seja, cada equipe tem que coloca-los em ao menos um treino livre durante a temporada.

Conheça o Circuito de Albert Park

O Circuito de Albert Park está localizado em Melbourne, na Austrália, recebe neste fim de semana o Grande Prêmio da Austrália, a terceira corrida da temporada na Fórmula 1. O espaço tem 5,278 quilômetros com 14 curvas. A prova exigirá dos pilotos 58 curvas no domingo

A pista foi construída em 1993 após o acordo com a Fórmula 1 para receber a modalidade em Melbourne. No entanto, a primeira corrida só foi realizada no ano de 1996, quatro meses depois de Adelaide fazer o seu último Grande Prêmio da Austrália.

A primeira corrida da história ficou marcada pelo acidente com Martin Brundle em Jordan na curva 3 depois de se lançar na traseira de Johnny Herbert.

