Quem ganhou a corrida da F1 hoje: Verstappen vence na Bélgica 2022

Com grandes emoções após o retorno das férias, Max Verstappen dominou o Circuito Spa-Francorchamps e foi quem ganhou a corrida da F1 hoje, o Grande Prêmio da Bélgica neste domingo, 28 de agosto. O piloto da Red Bull largou atrás do grid, mas conquistou a liderança posição por posição e de lá não saiu mais.

Verstappen venceu a prova da Bélgica, a décima quarta da temporada, com Sergio Perez, da Red Bull, e Carlos Sainz, da Ferrari, em segundo e terceiro lugar no pódio da Bélgica neste domingo.

Após largar na parte de trás do grid no Grande Prêmio da Bélgica, Max Verstappen mostrou porque é o atual campeão da Fórmula 1 e o atual favorito na temporada e foi quem ganhou a corrida da F1 hoje. Perez ficou em segundo lugar e Carlos Sainz, da Ferrari, em terceiro.

Em clima ensolarado e quente em Stavelot, o Grande Prêmio da Bélgica teve a largada ao apagar das luzes no painel. Carlos Sainz largou bem e se garantiu na liderança da prova, seguido por Alonso e Russell em terceiro. No entanto, o comecinho da prova teve grandes surpresas após Hamilton e Alonso se tocarem.

O incidente foi pior para o heptacampeão da Mercedes que precisou abandonar a prova após fumaça sair da parte traseira do carro. O replay indicou que foi Hamilton quem bateu no espanhol,

Outro incidente no mesmo momento aconteceu entre Bottas e Ocon, com o finlandês também deixando a prova. Com o Safety Car na pista, os pilotos precisaram diminuir a velocidade. Com a relargada na prova, Sainz manteve-se na liderança, com Perez em segundo e Russell em terceiro.

Enquanto isso, Verstappen, que largou da parte de trás do grid, conseguiu subir posição por posição. Ele ultrapassou Ricciardo, Albon, Vettel e Alonso, alcançado o quarto lugar e tudo isso apenas na volta 7. Usando a asa móvel, Verstappen subiu para a terceira posição na volta 8 e deixou Russell para trás. Já Leclerc, da Ferrari, aparecia na 14ª posição.

Na volta 12, Sainz partiu para o box. No mesmo instante, Verstappen aproveitou para tomar a liderança do companheiro Perez, garantindo-se na primeira posição após largar na parte de trás do grid de largada. Leclerc seguiu na nona posição, tentando alcançar a parte de cima da classificação mas sem sucesso. Só na volta 15 o monegasco conseguiu chegar até a quarta posição. O próximo desafio era passar Perez, da Red Bull.

Verstappen teve de ir para o pit stop, voltando em segundo lugar. Sainz, na liderança, era o desafio do holandês. Na volta 18, o piloto da Red Bull ultrapassou facilmente o espanhol da Ferrari para novamente ser líder. Para manter a dobradinha da Red Bull no pódio, Perez deixou Sainz para trás e assumiu a vice-liderança na volta 23. Leclerc, na quinta posição, teve dificuldades para subir.

Na volta 28, Pérez foi para o box e Russell subiu para a segunda posição. O mexicano, entretanto, voltou para a terceira posição e seguiu brigando com o britânico da Mercedes para retomar a vice-liderança.

Verstappen dominou com extrema facilidade a ponta da classificação do Grande Prêmio da Bélgica, enquanto Russell perdeu a vice-liderança na volta 30 ao seguir para o box. Pérez assumiu a segunda posição e de lá não saiu mais. A Ferrari, mesmo com todos os problemas e erros, conseguiu manter Sainz em terceiro.

Leclerc, por outro lado, seguiu em 5º lugar. Faltando cinco voltas para o fim, o objetivo do monegasco era conquistar as primeiras posições, mas não obteve grande êxito na busca. Já Russel tentou até o fim tirar o pódio do Sainz, mas também não conseguiu.

Sem tempo para mais nada, a bandeirada na volta 44 trouxe a vitória para Max Verstappen, a nona na temporada 2022 da Fórmula 1. O piloto saiu da parte de trás do grid e conquistou a liderança na Bélgica e foi quem ganhou a corrida da F1 hoje.

Classificação de quem ganhou a corrida da Fórmula 1 hoje

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º Sergio Perez (Red Bull)

3º Carlos Sainz (Ferrari)

4º George Russell (Mercedes)

5º Charles Leclerc (Ferrari)

6º Fernando Alonso (Alpine)

7º Esteban Ocon (Alpine)

8º Sebastian Vettell (Aston Martin)

9º Pierre Gasly (AlphaTauri)

10º Alexander Albon (Williams)

11º Lance Stroll (Aston Martin)

12º Lando Norris (McLaren)

13º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

15° Daniel Ricciardo (McLaren)

16º Kevin Magnussen (Haas)

17º Mick Schumacher (Haas)

18º Nicholas Latifi (Williams)

19º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

20º Lewis Hamilton (Mercedes)

Qual é a próxima corrida da Fórmula 1?

A próxima corrida da Fórmula 1 na temporada vai ser o Grande Prêmio da Holanda, marcada para o fim de semana entre os dias 2, 3 e 4 de setembro de 2022, no Circuito de Park Zandvoort, em Zandvoort. Serão três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo.

Esta vai ser a décima quinta prova da temporada, faltando apenas oito corridas para o fim da competição enquanto a briga pelo título vai se afunilando cada vez mais.

O canal da BAND, na TV aberta, é quem transmite todas as emoções da corrida no domingo, disponível para todos os estados do país de graça. É só sintonizar a emissora e curtir, com narração de Sérgio Maurício e comentários de Max Wilson, Reginaldo Leme e Felipe Giaffone.

Para acompanhar os treinos livres, aí a opção é sintonizar no BandSports, canal da TV paga.

Classificação geral atualizada dos pilotos da Fórmula 1 em 2022

1 Max Verstappen (Red Bull) – 284 pontos

2 Sergio Perez (Red Bull) – 191 pontos

3 Charles Leclerc (Ferrari) – 186 pontos

4 Carlos Sainz (Ferrari) – 171 pontos

5 George Russell (Mercedes) – 170 pontos

6 Lewis Hamilton (Mercedes) – 146 pontos

7 Landos Norris (McLaren) – 76 pontos

8 Esteban Ocon (Alpine) – 64 pontos

9 Fernando Alonso (Alpine) – 51 pontos

10 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 46 pontos

11 Kevin Magnussen (Haas) – 22 pontos

12 Sebastian Vettell (Aston Martin) – 20 pontos

13 Daniel Ricciardo (McLaren) – 19 pontos

14 Pierre Gasly (AlphaTauri) – 18 pontos

15 Mick Schumacher (Haas) – 12 pontos

16 Yuki Tsunoda AlphaTauri) – 11 pontos

17 Zhou Ghanyu (Alfa Romeo) – 5 pontos

18 Alexander Albon (Williams) – 4 pontos

19 Lance Stroll (Aston Martin) – 4 pontos

20 Nicholas Latifi (Williams) – 0 ponto

21 Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0 ponto

