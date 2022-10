Quem ganhou a corrida de Fórmula 1 hoje: Perez vence em Singapura

Em meio ao caos com seis pilotos fora da prova, Sergio Perez, da Red Bull, foi quem ganhou a corrida de Fórmula 1 hoje, o Grande Prêmio de Singapura, em 2 de outubro de 2022. O piloto mexicano assumiu a primeira posição na largada e conseguiu se manter até o fim da prova, no Circuito Urbano de Marina Bay.

Perez venceu a prova de Singapura, a décima sétima da temporada na Fórmula 1. Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari, fecharam em segundo e terceiro lugar respectivamente.

Com atraso de uma hora, seis desistência no meio da prova e pista molhada, Sérgio Perez, da Red Bull, foi quem ganhou a corrida de Fórmula 1 hoje, o Grande Prêmio de Singapura. O mexicano largou bem e assumiu a liderança, de onde não saiu mais.

Charles Leclerc e Carlos Sainz, pilotos da Ferrari, fecham o pódio.

Com tempo de chuva e atraso na prova, a corrida de Singapura não foi completada. Entre a volta 40, o cronometro entrou em cena e foram instaurados apenas 30 minutos para o fim da corrida.

Classificação de quem ganhou a corrida de Fórmula 1 hoje:

1º Sergio Perez (Red Bull)

2º Charles Leclerc (Ferrari)

3º Carlos Sainz (Ferrari)

4º Lando Norris (McLaren)

5º Daniel Ricciardo (McLaren)

6º Lance Stroll (Aston Martin)

7º Max Verstappen (Red Bull)

8º Sebastian Vettel (Aston Martin)

9º Lewis Hamilton (Mercedes)

10º Pierre Gasly (AlphaTauri)

11º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

12º Kevin Magnussen (Haas)

13º Mick Schumacher (Haas)

14º George Russell (Mercedes)

15° Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

16º Esteban Ocon (Alpine)

17º Alexander Albon (Williams)

18º Fernando Alonso (Alpine)

19º Nicholas Latifi (Williams)

20º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

Como foi o GP de Singapura 2022?

Tudo pronto em Singapura, no Circuito Urbano de Marina Bay, para a décima sétima prova da temporada. No entanto, a chuva atrasou o início da prova, marcado para às nove da manhã, pelo horário de Brasília. Uma hora depois, o Grande Prêmio de Singapura começou.

As luzes do circuito de rua se apagaram. Pérez fez uma largada fenomenal e agarrou a liderança, com Leclerc e Sainz na ponta. Hamilton, que estava em terceiro, foi parar em quarto lugar, enquanto Verstappen seguiu no meio do grid ao largar em sétimo.

Com o circuito molhado, o Safety Car entrou na pista na volta 9 após colisão entre Zhou e Latifi. O piloto da Williams deixou a corrida após danos em seu carro, assim como o chinês.

Confira o momento em que os dois carros se tocaram.

Onboard view from Zhou of the contact with Latifi ⚠️ SAFETY CAR ⚠️ has been deployed#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/8bghFl10X4 — Formula 1 (@F1) October 2, 2022

Bandeira verde na volta 11. Perez seguiu na ponta da classificação, com a Ferrari atrás do piloto da Red Bull. Verstappen subiu para a posição sete no grid ao ultrapassar Gasly e Vettel.

Com 21 voltas completas, a classificação seguiu a mesma e sem emoções ou ultrapassagens. Muito do motivo era pela pista ainda molhada. No entanto, o pior cenário para Alonso aconteceu após a quebra do seu motor na volta 22.. Com isso, Verstappen subiu para a sexta posição.

Entre a volta 27, o Safety Car novamente entrou na pista por conta de Albon, da Williams. O tailandês acertou a barreira e, por isso, a equipe optou por retirar o piloto do GP. Minutos depois, foi Ocon quem bateu na curva 13, com o virtual Safety Car. O piloto da Alpine também deixou a prova.

No mesmo instante, os pilotos aproveitaram para trocaram os pneus nos boxes. Hamilton aproveitou para se aproximar de Sainz na busca pela terceira posição. Já Pérez conseguiu dobrar a sua vantagem em cima de Leclerc.

Hamilton acabou batendo na barreira entre a volta 34, mas conseguiu voltar para a pista. Com isso, Norris subiu para a quarta posição, o britânico em quinto e Verstappen em sexto, pressionando o heptacampeão.

Mesmo com a pressão, Hamilton seguiu para o box na volta 37 e o atual campeão passou para a quinta posição. Hamilton foi para a nona posição no grid.

Em Singapura, mais um carro saiu fora da corrida. Na volta 38, Tsunoda passou reto na curva 10 e acertou a barreira, para abandonar direto a prova. Verstappen seguiu ao box para trocar os pneus e desceu até a 12ª posição da classificação.

O caos se instalou no circuito de Marina Bay. De acordo com o regulamento, o cronometro entrou em cena com apenas 30 minutos de prova em Singapura. Leclerc acelerou os motores e buscou Perez, que conseguiu se segurar em todos os momentos.

Verstappen, na 12ª posição, continuou a buscar a parte da frente do grid. Subiu até o nono lugar ao ultrapassar Magnussen, Bottas e Gasly, dentro da zona de pontuação. Na reta final da prova, o atual campeão conseguiu deixar o heptacampeão e Vettel para trás e terminou na sétima posição.

Fim decreto em Singapura. Pérez foi quem ganhou a corrida da Fórmula 1 hoje.

Quantas corridas faltam para o fim da temporada?

Faltam apenas cinco corridas para terminar a temporada 2022 da Fórmula 1. A próxima prova vai ser o Grande Prêmio do Japão, marcado para o fim de semana no dia 9 de outubro.

Max Verstappen segue na liderança dos pilotos, enquanto Charles Leclerc, Sergio Perez, Carlos Sainz e George Russell continuam vivos na busca ao título entre a temporada.

O GP do Japão terá três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo, com transmissão ao vivo da BAND, na TV aberta, para todos os estados do país de graça. O torcedor pode sintonizar a emissora para curtir todas as emoções, assim como no site (www.band.uol.com.br).

Fórmula 1 classificação geral

Mesmo sem vencer a corrida deste domingo, em Singapura, Max Verstappen continua na liderança com vantagem na classificação geral dos pilotos na Fórmula 1.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 310 pontos

2 Charles Leclerc (Ferrari) – 201 pontos

3 Sergio Perez (Red Bull) – 201 pontos

4 George Russell (Mercedes) – 188 pontos

5 Carlos Sainz (Ferrari) – 175 pontos

6 Lewis Hamilton (Mercedes) – 158 pontos

7 Landos Norris (McLaren) – 82 pontos

8 Esteban Ocon (Alpine) – 66 pontos

9 Fernando Alonso (Alpine) – 59 pontos

10 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 46 pontos

11 Kevin Magnussen (Haas) – 22 pontos

12 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 20 pontos

13 Daniel Ricciardo (McLaren) – 19 pontos

14 Pierre Gasly (AlphaTauri) – 18 pontos

15 Mick Schumacher (Haas) – 12 pontos

16 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 11 pontos

17 Zhou Ghanyu (Alfa Romeo) – 5 pontos

18 Lance Stroll (Aston Martin) – 5 pontos

19 Alexander Albon (Williams) – 4 pontos

20 Nicholas Latifi (Williams) – 0 ponto

21 Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0 ponto

