Premiação da corrida de São Silvestre 2022 e como será o evento em SP

Saiba quanto o campeão da São Silvestre vai embolsar no último dia do ano em 2022

Para fechar o ano com chave de ouro, a corrida de São Silvestre 2022 vai reunir grandes atletas da maratona em busca do título no próximo sábado, 31 de dezembro. Curiosos e iniciantes na modalidade também vão participar pelo simples prazer do esporte. Saiba qual é a premiação entregue na corrida e como vai funcionar.

Quanto ganha o vencedor da corrida São Silvestre 2022?

O prêmio total em dinheiro que será distribuído na corrida de São Silvestre 2022 é de R$ 277.700,00, somando por todas as categorias. Porém, a premiação em dinheiro é exclusivamente para atletas da modalidade Elite, tanto no feminino como masculino que terminam a prova entre 1º e 6º lugar, inscritos no evento.

É importante ressaltar que os números na Elite são os mesmos para os homens e mulheres. Para o primeiro lugar o prêmio é de R$ 54.600,00, enquanto o segundo leva R$ 27.300,00 e para fechar o pódio o terceiro da Elite embolsará o total de R$ 16.400,00. Todos os valores serão distribuídos pela organização da São Silvestre.

No ano passado, o primeiro lugar da corrida ganhou 50 mil, ou seja, houve um aumento de quatro mil reais, assim como também houve mudanças no segundo lugar e o terceiro.

Para o brasileiro que terminar em primeiro lugar o prêmio será de 10 mil reais, assim como a brasileira que cruzar a linha de chegada primeiro no sábado.

Confira todos os valores da premiação distribuída na São Silvestre em 2022, extraídos do site da Gazeta, responsável pelo evento.

PREMIAÇÃO ELITE FEMININO / MASCULINO NA CORRIDA DE SÃO SILVESTRE 2022

1º lugar R$ 54.600,00

2º lugar R$ 27.300,00

3º lugar R$ 16.400,00

4º lugar R$ 13.100,00

5º lugar R$ 10.950,00

6º lugar R$ 6.500,00

TOTAL (masculino e feminino): R$ 128.850,00

PRIMEIRO BRASILEIRO (A) DA ELITE NA SÃO SILVESTRE 2022

1º brasileiro e brasileira - R$10 mil

TOTAL (prêmio da Elite + primeiro brasileiro/a): R$138.850,00

TOTAL GERAL DO MASC. E FEM. - R$ 277.700,00

De acordo com o regulamento da São Silvestre, disponível no site da Gazeta, as demais categorias recebem a medalha da prova entregue para todos os atletas que completarem a corrida de acordo com a sua categoria.

Isso significa que premiação em dinheiro ou troféus são exclusivas para atletas da Elite. Não haverá premiação em pódio por faixa etária.

Na categoria atletas com deficiência, todos os participantes que completarem a prova vão ganhar uma medalha de participação. Além disso, os três primeiros da categoria atleta cadeirante, tanto no masculino como no feminino, ficam também com uma medalha especial e o troféu como recompensa pelo esforço. De acordo com o regulamento do Gazeta, não haverá prêmios em dinheiros.

O regulamento também indica que não tem cachê participativo para nenhum dos competidores ou atletas.

Como funciona a corrida de 2022?

A corrida de São Silvestre é a tradição de todos os anos. No último dia do ano, atletas e amantes do esporte se reúnem para correr a mais tradicional da corrida de rua do Brasil, realizado em São Paulo.

Além de marcar o Ano Novo, a data também marca o Dia de São Silvestre, papa católico que foi canonizado. Ele, inclusive, é a inspiração para o nome da corrida. A corrida é aberta para o público e qualquer um pode participar depois de se inscrever se for maior de 18 anos.

Em 2020 a corrida de São Silvestre foi cancelada devido ao Covid-19. Em 2021, foi realizada com protocolos para evitar problemas entre os competidores e a contaminação pelo vírus.

Confira as faixas etárias da Corrida de São Silvestre 2022 que podem participar da São Silvestre, segundo o regulamento da Gazeta.

FAIXAS ETÁRIAS MASCULINAS:

Juvenil: 18 e 19 anos.

Adulto: 20 até 24 anos; 25 até 29 anos; 30 até 34 anos.

Pré-Veterano: 35 até 39 anos.

Veteranos: 40 até 44 anos; 45 até 49 anos; 50 até 54 anos; 55 até 59 anos; 60 até 64 anos; 65 até 69 anos; 70 até 74 anos; 75 até 79 anos; 80 anos e acima.

FAIXAS ETÁRIAS FEMININAS:

Juvenil: 18 e 19 anos.

Adulta: 20 até 24 anos; 25 até 29 anos; 30 até 34 anos.

Pré-Veterana: 35 até 39 anos.

Veteranas: 40 até 44 anos; 45 até 49 anos; 50 até 54 ano; 55 até 59 anos; 60 até 64 anos; 65 até 69 anos; 70 até 74 anos; 75 até 79 anos; 80 anos e acima.

Onde assistir a São Silvestre 2022?

A corrida de São Silvestre 2022 será transmitida na Globo e na TV Gazeta, a partir das 07h (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo e de graça.

Na Rede Globo, a emissora transmite a corrida da Elite masculino e feminina ao vivo por todo o país com narração de Cléber Machado. Também dá para curtir no GloboPlay pelo celular, tablet ou computador no aplicativo.

Outra opção é a Gazeta, organizadora do evento. A transmissão tem início a partir das sete da manhã com todos os bastidores, informações exclusivas e muita conversa sobre o evento mais famoso do Brasil. Além disso, repórteres estarão espalhados por todo o circuito.

