Saiba qual é a data de início das principais competições estaduais na nova temporada do futebol

O ano de 2022 ainda não acabou, mas as buscas sobre o início dos Campeonatos Estaduais da próxima temporada já estão em alta. As principais equipes do futebol brasileiro terão o primeiro desafio do ano dentro de campo na busca pelo troféu. Saiba quando começam os Campeonatos Estaduais 2023 em todo o país e os principais detalhes.

Quando começam os Campeonatos Estaduais 2023?

Assim que o novo ano começa, os clubes de todo o Brasil se preparam para entrar em campo nos Campeonatos Estaduais, entre janeiro e abril.

O prêmio interessa não apenas às diretorias, como também aos torcedores que marcam presença em todos os confrontos, desde o interior do estado até a capital em busca de apoiar o elenco. Confira as principais datas de início dos Campeonatos Estaduais 2023 e os detalhes de cada um deles.

Campeonato Paulista começa dia 14 de janeiro

O maior estadual do Brasil é sem dúvidas o Campeonato Paulista. O início da competição vai ser em 14 de janeiro, com a final agendada para 02 e 09 de abril de 2023.

Jogam o Paulistão de 2023 as equipes de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Botafogo SP, RB Bragantino, Inter de Limeira, Guarani, Mirassol, Água Santa, Ferroviária, Ituano, São Bento, Portuguesa, São Bernardo e Santo André.

O Palmeiras é o atual campeão paulista.

Os canais Record, na TV aberta, Premiere e TNT, operadoras por assinatura, exibem para todo o país os jogos do Campeonato Paulista, enquanto as plataformas HBO Max, Youtube e Paulistão Play transmitem para os dispositivos móveis.

Campeonato Carioca começa 12 de janeiro

O Campeonato Carioca tem início em 12 de janeiro com o duelo entre Flamengo e Audax, seguindo até abril com as duas partidas da final.

Jogam a Taça Guanabara, primeira fase da competição no Rio de Janeiro, os times de Flamengo, Fluminense, Vasco, Fluminense, Botafogo, Audax, Bangu, Boavista, Madureira, Nova Iguaçu, Resende, Portuguesa e Volta Redonda.

A Taça Guanabara é a primeira fase, disputada em pontos corridos. Após o fim das rodadas, os quatro primeiros jogam a semifinal do Campeonato Carioca e do 5º até o 8º a Taça Rio, torneio secundário que também distribui título ao campeão.

A TV Bandeirantes é quem vai transmitir as emoções do Campeonato Carioca em 2023, mas apenas dos jogos do Flamengo e Fluminense, de acordo com o portal Marketing Esportivo.

Campeonato Mineiro começa 21 de janeiro

No estado de Minas Gerais, o estadual não reúne muitas equipes, mas promete grandes emoções e bom futebol dentro de campo. A final ainda não tem data agendada.

Com início em 21 de janeiro, jogam o Campeonato Mineiro as equipes de Athletic Club, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Pouso Alegre, Villa Nova, América MG, Caldense, Democrata, Patrocinense, Democrava GV, Ipatinga e Tombense.

A primeira fase consiste em pontos corridos, onde as equipes são divididas por três grupos de quatro. O primeiro e segundo avançam para as semifinais. Já o Troféu Inconfidência reúne da 5ª até a 8ª melhor campanha dos times em busca do título secundário.

O Campeonato Mineiro vai passar na Globo, SporTV e Premiere, mas os jogos do Cruzeiro não estarão disponíveis pelos canais da emissora carioca. Os confrontos em que a Raposa joga como mandante só vão passar na plataforma O Tempo.

Campeonato Gaúcho inicia dia 21 de janeiro

Doze equipes entram em campo a partir de 21 de janeiro para disputarem o Campeonato Gaúcho, um dos estaduais mais longos da temporada.

Jogam a primeira divisão da competição os elencos de Grêmio, Internacional, Aimoré, Avenida, Brasil de Pelotas, Caxias, Esportivo, Juventude, São José, Novo Hamburgo, São Luiz e Ypiranga.

Por onze rodadas, as equipes jogam em pontos corridos a primeira fase, onde os quatro melhores avançam para a semifinal do torneio. A final ainda não tem data marcada.

A Globo, além dos canais SporTV e Premiere, vão transmitir os jogos do Campeonato Gaúcho na TV aberta e também em operadoras por assinatura.

Campeonato Paranaense começa 14 e janeiro

Ainda no Sul, o Campeonato Paranaense está marcado para começar no dia 14 de janeiro de 2023, sábado, com a primeira rodada da fase inicial.

Disputada em pontos corridos, a primeira fase do Paranaense contará com onze rodadas, onde os oito primeiros da classificação avançam para as quartas de final. Os dois últimos da tabela serão rebaixados.

Jogam o Campeonato Paranaense as equipes de Aruko, Athletico PR, Coritiba, Azuriz, Cianorte, FC Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Operário, São Joseense e Rio Branco.

O streaming NSports é o responsável por transmitir os confrontos do Paranaense por todo o estado.

Campeonato Catarinense estreia 14 de janeiro

O Campeonato Catarinense estreia em 14 de janeiro de 2023. A plataforma NSports também vai transmitir todos os jogos, enquanto a NSC TV, afiliada da Globo no estado, vai exibir os duelos aos finais de semana.

Jogarão o estadual do Sul as equipes de Avaí, Brusque, Atlético SC, Barra, Chapecoense, Camboriú, Concórdia, Criciúma, Figueirense, Joinville, Marcílio Dias e Hercílio Luz.

Onze rodadas serão jogadas na primeira fase da competição estadual, onde os oito melhores avançam para as quartas de final, depois a semifinal e a decisão pelo título. Todas as fases do mata-mata são realizadas em ida e volta.

Os dois últimos da classificação serão rebaixados.

Campeonato Baiano começa no dia 10 de janeiro

No Nordeste, o Campeonato Baiano é um dos primeiros estaduais a dar o pontapé inicial. O primeiro jogo da competição vai começar em 10 de janeiro de 2023, na terça-feira.

Jogam o estadual baiano as equipes de Bahia, Atlético BA, Bahia de Feira, Barcelona de Ilhéus, Doce Mel, Itabuna, Jacuipense, Jacobinense, Vitória e Juazeirense, apenas dez times. Na primeira fase, os elencos disputam por nove rodadas em pontos corridos, onde os quatro primeiros avançam para a semifinal.

Até o momento, nenhuma confirmação de transmissão foi garantida no Campeonato Baiano. É esperado que, em 2023, a TV Educativa da Bahia, assim como na TV aberta como no Youtube, transmitam novamente a competição por todo o estado.

Campeonato Pernambucano estreia dia 7 de janeiro de 2023

Outra competição importante no calendários dos estaduais é o Campeonato Pernambucano, marcado para começar em 07 de janeiro de 2023.

Estão classificados para o torneio as equipes de Náutico, Afogados, Belo Jardim, Caruaru City, Central, Maguary, Porto, Retrô, Salgueiro, Íbis, Sport e Santa Cruz.

O Campeonato Pernambucano é disputado em pontos corridos na primeira fase por 11 rodadas. Depois, os dois primeiros da tabela avançam para a semifinal e os que ficaram em 3º até o 6º jogam a segunda fase, onde brigarão pela vaga na semifinal.

O Campeonato Pernambucano será transmitido na TV Globo, para todo o estado, tanto na TV aberta como no SporTV e Premiere, de acordo com a programação da emissora.

Campeonato Cearense tem início em 15 de janeiro

Ainda no Nordeste, o Campeonato Cearense está marcado para começar em 15 de janeiro, domingo, com todos os jogos da primeira rodada na fase inicial.

Na primeira fase, a competição será disputada em pontos corridos por cinco rodadas, onde as equipes são divididas em dois grupos de cinco cada. O líder de cada grupo avança para a semifinal, enquanto o segundo e terceiro lugar vão brigar nas quartas de final. Os dois últimos de cada grupo serão rebaixados para a segunda divisão do Cearense.

Jogam o torneio estadual do Ceará as equipes de Ceará, Atlético CE, Barbalha, Caucaia, Iguatu, Fortaleza, Ferroviário, Guarani de Janeiro, Maracanã e Pacajus.

O Campeonato Cearense será transmitido pela TV cidade por todo o estado, enquanto a TV FCF exibirá os confrontos pelo Youtube de graça.

Campeonato Amazonense começa 28 de janeiro de 2023

Diferente dos outros torneios estaduais, o Campeonato Amazonense estreia no calendário no dia 28 de janeiro de 2023, sábado.

Disputam o Amazonense de 2023 as equipes de Manaus, Amazonas, Fast Clube, Iranduba, Manauara, Nacional, Operário AM, Parintins, Princesa dos Solimões e Rio Negro, apenas dez equipes.

Em pontos corridos, a primeira fase traz os times disputando a classificação em nove rodadas. Os oito melhores da tabela avançam para as quartas de final, jogada em ida e volta. Os dois últimos são rebaixados para a segunda divisão do futebol amazonense.

A Federação de Futebol de Manaus ainda não confirmou qual será a transmissão do torneio.

E os outros Campeonatos Estaduais 2023?

Além dos principais estaduais no cenário brasileiro, outros torneios também serão disputados entre janeiro, fevereiro, março e abril. Mas qual é a data de início de cada um deles?

Paulistão Série A2

Quando começa: 15 de janeiro de 2023

Paulistão Série A3

Quando começa: 20 de janeiro de 2023

Campeonato Paraibano

Quando começa: 07 de janeiro de 2023

Campeonato Alagoano

Quando começa: 11 de janeiro de 2023

Campeonato Sergipano

Quando começa: 14 de janeiro de 2023

Campeonato Maranhense

Quanto começa: 11 de janeiro de 2023

Campeonato Piauiense

Quando começa: 07 de janeiro de 2023

Campeonato Goiano

Quando começa: 11 de janeiro de 2023

Campeonato Mato-Grossense

Quando começa: 21 de janeiro de 2023

Campeonato Brasiliense

Quando começa: 28 de janeiro de 2023

Campeonato Paraense

Quando começa: 21 de janeiro de 2023

Campeonato Capixaba

Quando começa: 21 de janeiro de 2023

Campeonato Tocantinense

Quando começa: 28 de janeiro de 2023

