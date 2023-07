Saiba quem serão os comentaristas na Copa do Mundo Feminina na Globo. Foto: Reprodução Instagram

Copa do Mundo de futebol feminino será exibida na emissora carioca

Quem vai comentar os jogos do Brasil na Copa Feminina pela TV Globo?

Quem vai comentar os jogos do Brasil na Copa Feminina pela TV Globo?

A Copa do Mundo Feminina começou na quinta-feira, 20 de julho, e a TV Globo é a responsável por transmitir todos as partidas com a seleção brasileira. Mas sem o Galvão Bueno, quem vai comentar os jogos do Brasil na emissora?

Narradores da Copa Feminina pela TV Globo em 2023

Com a saída de Galvão Bueno, que por décadas foi responsável pelas narrações das principais disputas do esporte, a narração da Copa Feminina de 2023 na TV Globo ficará com Luis Roberto e Renata Silveira. Os comentaristas são Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro.

A emissora vai passar 7 partidas da Copa do Mundo de futebol feminino, sendo três jogos do Brasil na fase de grupos, um das oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final - mesmo se a Seleção Brasileira não avançar de fase.

Caio Ribeiro e Ana Thais Matos também participaram da Copa do Mundo de futebol masculino no ano passado. Em muitas oportunidades, a dupla estava ao lado de Galvão Bueno e Junior para as partidas da Seleção Brasileira.

Caio Ribeiro, 47 anos, é ex-jogador de futebol, com passagens pelo São Paulo, Napoli, Inter de Milão, Santos, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Oberhausen e Botafogo. Já Ana Thais Matos, 38 anos, começou no rádio como repórter de campo, e hoje é a principal jornalista esportiva e comentarista da Globo.

GUIA DA COPA DO MUNDO FEMININA:

Tabela de jogos do Brasil

A seleção brasileira está no grupo F ao lado da França, Jamaica e Panamá. Serão três rodadas em pontos corridos onde cada vitória dá três pontos e o empate um para os dois times. Os dois melhores da chave avançam para as oitavas de final.

Brasil x Panamá - 1ª rodada da Copa do Mundo 2023

Data: Segunda-feira, 24/07

Horário: 08h

Local: Estádio Hindmarsh, na Austrália

Onde assistir: Globo, Sportv, Globoplay, CazéTV e FIFA+

Brasil x França - 2ª rodada da Copa do Mundo 2023

Data: Sábado, 29/07

Horário: 07h

Local: Estádio Brisbane, na Austrália

Onde assistir: Globo, Sportv, Globoplay, CazéTV e FIFA+

Brasil x Jamaica - 3ª rodada da Copa do Mundo 2023

Data: Quarta-feira, 02/08

Horário: 07h

Local: Estádio Melbourne Rectangular, na Austrália

Onde assistir: Globo, Sportv, Globoplay, CazéTV e FIFA+

Jornal DCI na Copa do Mundo feminina

O Jornal DCI realiza a cobertura dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de futebol feminino em 2023. Em busca do primeiro título mundial, o elenco entra em campo por três rodadas sob o comando de Marta, eleita pela FIFA a melhor jogadora do mundo por seis vezes.

O DCI disponibiliza textos com informações sobre cada partida do Brasil e também de outras seleções, desde a fase de grupos até a final. Dá para saber onde assistir os jogos, quem vai jogar e qual é o caminho de todas as equipes.

Acesse a categoria de Esportes no Jornal DCI e acompanhe.