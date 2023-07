Tabela atualizada de jogos da Argentina na Copa do Mundo Feminina 2023

A Seleção da Argentina vai disputar a sua quarta edição da Copa do Mundo de futebol feminino 2023, edição realizada na Nova Zelândia e Noruega. Confira a tabela completa de jogos da Argentina e quais são os horários.

Todos os jogos da Argentina na Copa do Mundo feminina

A equipe feminina da Argentina está no grupo G da Copa do Mundo da FIFA com a Itália, Suécia e África do Sul. Serão três rodadas em pontos corridos entre a Austrália e Nova Zelândia em diferentes estádios.

O objetivo principal das argentinas é: vencer o seu primeiro jogo no Mundial. Até aqui, o time sul-americano apenas empatou dentro de campo. Diferente do masculino, a Seleção não é a favorita ao troféu, mas pode surpreender. Mas qual é o caminho da Argentina?

Confira a tabela de jogos da Seleção Albiceleste.

Itália x Argentina - 1ª rodada | Copa do Mundo feminina

Quando: Segunda-feira, 24 de julho

Horário: às 03h (horário de Brasília)

Local: Estádio Eden Park, em Melbourne, Austrália

Onde assistir: Sportv, GloboPlay, canal Casimiro na Twitch/Youtube e portal GE

Argentina x África do Sul - 2ª rodada | Copa do Mundo feminina

Quando: Quinta-feira, 27 de julho

Horário: às 21h (horário de Brasília)

Local: Forsyth Barr Stadium, em Dunedin, Nova Zelândia

Onde assistir: Sportv, GloboPlay, canal Casimiro na Twitch/Youtube e portal GE

Argentina x Suécia - 3ª rodada | Copa do Mundo feminina

Quando: Quarta-feira, 02 de agosto

Horário: às 04h (horário de Brasília)

Local: Waikato Stadium, em Hamilton, Nova Zelândia

Onde assistir: Sportv, GloboPlay, canal Casimiro na Twitch/Youtube e portal GE

Quantas Copas do Mundo a Argentina tem?

Diferentemente da equipe masculina, a Seleção da Argentina de futebol feminino disputou só três edições da Copa do Mundo e ainda não ganhou. Portanto, a briga aqui é pela primeira conquista.

No ano de 2003, o time sul-americano disputou a fase de grupos com Japão, Alemanha e Canadá. Perdeu das japonesas, das canadenses e também das alemãs, ocupando a lanterna sem pontos e eliminada.

Mais tarde, em 2007, a Argentina repetiu o vexame no Mundial. No grupo A com Alemanha, Inglaterra e Japão perdeu os três jogos, ficou em último lugar sem pontos e voltou mais cedo para casa.

Já em 2019, na França, o time conseguiu marcar dois pontos. Empatou com o Japão, perdeu para a Inglaterra e empatou com a Escócia ao reagir dentro de campo. No saldo geral ocupou o terceiro lugar e ficou fora da etapa eliminatória do Mundial.

Quantas vezes o Brasil ganhou a Copa do Mundo de futebol feminino?

Convocação para a Copa do Mundo feminina

O treinador Germán Portanova convocou 23 atletas para a Copa do Mundo de futebol feminina. Na lista constam nomes do Palmeiras, RB Bragantino e Santos. A goleira Laurina Oliveros é o principal desfalque do elenco Albiceleste este ano, de acordo com o portal UOL.

GOLEIRAS: Vanina Correa (Rosario Central), Lara Esponda (River Plate) e Abigail Chaves (Huracán).

LATERAIS: Adriana Sachs (Santos), Eliana Stábile (Santos), Julieta Cruz (Boca Juniors), Aldana Cometti (Madrid CFF), Sophia Braun (Léon), Miriam Mayorga (Boca Juniors) e Gabriela Chávez (Estudiantes de Buenos Aires).

MEIAS: Vanessa Santana (sem clube), Romina Núñez (Urquiza), Daiana Falfán (Urquiza), Dalila Ippolito (Parma), Lorena Benítez (Palmeiras), Camila Gómez Ares (Universidad de Concepción) e Estefania Banini (Atlétio de Madrid).

ATACANTES: Paulina Gramaglia (RB Bragantino), Yamila Rodriguez (Palmeiras), Florencia Bonsegundo (Madrid CFF), Mariana Larroquette (Orlando Pride), Chiara Singarella (Alabama) e Érica Lonigro (Rosario Central).

Confira a lista completa da convocação Seleção Feminina Brasileira aqui.