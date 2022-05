Relembre frases de Ayrton Senna, ídolo brasileiro da F1

Não há dúvidas de que Ayrton Senna é um dos maiores ídolos no esporte para o brasileiro. Tricampeão, a nação teve que se despedir de maneira precoce em 1994 após o grave acidente em Imola, na Itália. No ano de 2022, completam-se 28 anos sem um dos maiores pilotos da Fórmula 1. Para relembrar os melhores momentos do ídolo, confira a seguir as memoráveis frases de Ayrton Senna.

Frases de Ayrton Senna

Além de integrar o hall de melhores e maiores pilotos do automobilismo do mundo, Ayrton Senna também era muito conhecido por suas frases.

Em comemoração aos 57 anos do piloto, a página oficial publicou um vídeo com momentos da vida do brasileiro, tanto dentro da pista como também em sua vida pessoal. Ayrton sempre mostrava-se muito grato por sua família e por todos os momentos que viveu, deixando a frase seguinte também em seu legado:

“Na vida, não importa o que você esteja fazendo. Faça sempre o seu melhor”.

Outro grande marco em seu legado é que Senna sempre mostrava o carinho e a paixão por dirigir. Apaixonado desde sempre pelo automobilismo, ele fazia questão de falar em todo os momentos de entrevistas.

“Vocês nunca conseguirão saber como um piloto se sente quando vence uma prova. O capacete oculta sentimentos incompreensíveis”.

Além disso, fazia questão de exaltar a importância que a dedicação completa e o esforço faz em todo processo para conquistar o se deseja.

“Se você quer ser bem sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si”.

Senna também sempre fez questão de mostrar o seu amor e afeto com a religião, demonstrando através de palavras como acreditava em Deus.

“Deus é Grande Deus e forte, quando ele quer não tem quem não queira”.

Acidente de Ayrton Senna em 1994

Em 1º de maio de 1994, o tricampeão Ayrton Senna se preparava para disputar o treino de classificação do Grande Prêmio de Emilia Romagna, ou San Marino, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola, na Itália.

Na época, Senna era piloto da Williams e representava muito bem a equipe dentro e fora das pistas. Ele então partiu para disputar a pole position e a primeira colocação da corrida do dia seguinte. Tudo corria bem, quando na sétima volta o brasileiro passou reto na curva Tamburello e bateu de maneira bruta no muro de concreto próximo da pista.

No mesmo momento, socorristas e profissionais retiraram Senna do carro e o colocaram em um helicóptero rumo ao Hospital Maggiore, o mais próximo.

Cada boletim médico mostrava a gravidade do acidente, preocupando a nação brasileira que se espelhava no piloto e o tinha como ídolo. Três horas depois, saiu a triste notícia da morte de Ayrton Senna.

Quantos títulos Ayrton Senna ganhou na F1?

O piloto brasileiro Ayrton Senna ganhou três títulos na Fórmula 1, nos anos de 1988, 1990 e 1991 – todos com a McLaren.

Senna estreou nas pistas da Fórmula 1 pela primeira vez com a Toleman em 1984, ganhando a 9ª posição pela classificação geral com 13 pontos. Entretanto, não demorou para mostrar todo o grande talento que tinha.

Em 1985 ele foi para a Lotus e, três anos depois, seguiu para a McLaren, onde ganhou todos os três títulos da Fórmula 1 na história. Por fim, em 1994, assinou com a Williams, onde encerrou de maneira brusca a carreira precocemente, aos 34 anos.

