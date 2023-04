Resultado da Fórmula 1 hoje: saiba quem ganhou o GP do Azerbaijão 2023

Sergio Perez, da Red Bull, foi quem ganhou a corrida da Fórmula 1 hoje no Grande Prêmio da Azerbaijão, 29 de abril de 2023. Correndo no Autódromo de Baku, o piloto liderou a disputa até o fim da prova. Max Verstappen, da Red Bull, e Leclerc, da Ferrari, completam o pódio. Confira como foi a prova e o resultado da Fórmula 1 hoje.

Resultado da Fórmula 1 hoje no Azerbaijão 2023

Quem ganhou a corrida hoje foi Sergio Perez, da Red Bull, no Autódromo Urbano de Baku, no GP do Azerbaijão pela Fórmula 1, a quarta etapa da temporada 2023. O segundo lugar ficou com Max Verstappen (Red Bull) e Charles Leclerc (Ferrari) em terceiro no pódio do resultado da Fórmula 1 hoje.

Com um domingo nublado e com altas expectativas para a corrida, a Ferrari buscou a liderança, mas a Red Bull dominou a corrida com a dobradinha de seus pilotos. Alonso atingiu a volta mais rápida diversas vezes, mas não avançou. Foram 51 voltas.

Resultado da Fórmula 1 hoje | GP do Azerbaijão

1 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:32:42.436 0

2 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT | +2.137s 0

3 Charles Leclerc FERRARI | +21.217s 0

4 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +22.024s 0

5 Carlos Sainz FERRARI | +45.491s 0

6 Lewis Hamilton MERCEDES | +46.145s 0

7 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +51.617s 0

8 George Russell MERCEDES | +74.240s 0

9 Lando Norris MCLAREN MERCEDES | +80.376s 0

10 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT | +83.862s 0

11 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES | +86.501s 0

12 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES | +88.623s 0

13 Kevin Magnussen HAAS FERRARI | +89.729s 0

14 Pierre Gasly ALPINE RENAULT | +91.332s 0

15 Esteban Ocon ALPINE RENAULT | +97.794s 0

16 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES | +100.943s 0

17 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI | +1 lap 0

18 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI | +1 lap 0

NC Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI | DNF 0

NC Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT

Classificação dos pilotos na F1 em 2023 |

1) Max Verstappen (Red Bull), 93 pontos

2) Sergio Pérez (Red Bull), 87

3) Fernando Alonso (Aston Martin), 48

4) Lewis Hamilton (Mercedez), 40

5) Carlos Sainz Jr. (Ferrari), 24

6) George Russell (Mercedez), 23

7) Lance Stroll (Aston Martin), 21

8) Charles Leclerc (Ferrari), 13

9) Lando Norris (McLaren), 8

10) Nico Hülkenberg (Haas), 6

11) Valtteri Bottas (Alfa Romeo), 4

12) Esteban Ocon (Alpine), 4

13) Oscar Piastri (McLaren), 4

14) Pierre Gasly (Alpine), 4

15) Zhou Guanyu (Alfa Romeo), 2

16) Yuki Tsunoda (AlphaTauri), 1

17) Kevin Magnussen (Haas), 1

18) Alexander Albon (Williams), 1

19) Logan Sargeant (Williams), 0

20) Nyck de Vries (AlphaTauri), 0

Quando é a próxima corrida da F1 em 2022?

A próxima corrida da Fórmula 1 é o Grande Prêmio de Miami, marcado para os dias 5, 6 e 7 de maio de 2023, realizado no Autódromo Internacional de Miami, ou Miami Grand Prix, na Flórida.

Esta será a quinta etapa da temporada 2022 na Fórmula 1. Os treinos serão transmitidos no Brasil, assim como a corrida no domingo, marcada para às 15h30. Isso porque Brasília está 1 hora à frente de Miami, Flórida, nos Estados Unidos.

A Rede Bandeirantes comprou os direitos de transmissão da Fórmula 1, tornando-se a grande responsável por transmitir os treinos e a corrida para todo o Brasil. Por isso, basta sintonizar o canal na TV aberta a BandSports para acompanhar.

