Resultado Fórmula 1 hoje: Perez ganha o GP da Arábia Saudita da F1

Sergio Perez, da Red Bull, foi quem ganhou a corrida da Fórmula 1 hoje, domingo em 19 de março, no Grande Prêmio da Arábia Saudita, a segunda da temporada 2023 para colocar ainda na classificação. Verstappen e George Russel fecharam o pódio. Confira o resultado Fórmula 1 hoje completo.

Resultado Fórmula 1 hoje - GP da Arábia Saudita

Sergio Perez venceu o Grande Prêmio da Arábia Saudita à frente de Max Verstappen e George Russel.

Perez largou na pole position sob as luzes em Jeddah com Fernando Alonso ao lado dele em segundo. Max Verstappen e Charles Leclerc tiveram mais trabalho em suas mãos começando em décimo quinto e décimo segundo, respectivamente.

Lance Stroll, infelizmente, teve que abandonar a corrida na volta 19 causando um safety car que trouxe algumas batalhas incríveis na pista. Pouco depois do recomeço das corridas, Alex Albon também foi forçado a se aposentar em sua Williams. Felizmente, ele conseguiu voltar ao pitstop para evitar causar um safety car.

Verstappen fez a volta mais rápida e continua na liderança do campeonato.

Confira o pódio completo do Grande Prêmio da Arábia Saudita.

1. Sergio Pérez, Red Bull

2. Max Verstappen, Red Bull

3. George Russel, Mercedes

4. Fernando Alonso, Aston Martin

5. Lewis Hamilton, Mercedes

6. Carlos Sainz, Ferrari

7. Charles Leclerc, Ferrari

8. Esteban Ocon, Alpine

9. Pierre Gasly, Alpino

10. Kevin Magnussen, Haas

11. Yuki Tsunoda, AlphaTauri

12. Nico Hülkenberg, Haas

13. Zhou Guanyu, Alfa Romeo

14. Nyck de Vries, AlphaTauri

15. Oscar Piastri, McLaren

16. Logan Sargento, Williams

17. Lando Norris, McLaren

18. Valtteri Bottas, Alfa Romeo

19. Alex Albon, Williams

20. Lance Stroll, Aston Martin

HE RUNS THESE STREETS!! Sergio Perez wins the 2023 Saudi Arabian Grand Prix! Verstappen and Alonso complete the podium#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/GNDeeoyNRz — Formula 1 (@F1) March 19, 2023

Quando é a próxima corrida da Fórmula 1?

O Grande Prêmio da Austrália, a terceira corrida da temporada na Fórmula 1 de 2023, será realizada no domingo, 2 de abril de 2023, a partir das 21 horas.

31 de março a 2 de abril: GP da Austrália (Melbourne)

28 a 30 de abril: GP do Azerbaijão (Baku)

5 a 7 de maio: GP de Miami (Miami)

19 a 21 de maio: GP da Emilia Romagna (Imola)

26 a 28 de maio: GP de Mônaco (Mônaco)

2 a 4 de junho: GP da Espanha (Barcelona)

16 a 18 de junho: GP do Canadá (Montreal)

30 de junho a 2 de julho: GP da Áustria (Spielberg)

7 a 9 de julho: GP da Inglaterra (Silverstone)

21 a 23 de julho: GP da Hungria (Budapeste)

28 a 30 de julho: GP da Bélgica (Spa)

25 a 27 de agosto: GP da Holanda (Zandvoort)

1 a 3 de setembro: GP da Itália (Monza)

15 a 17 de setembro: GP de Cingapura (Cingapura)

22 a 24 de setembro: GP do Japão (Suzuka)

6 a 8 de outubro: GP do Catar (Losail)

20 a 22 de outubro: GP dos Estados Unidos (Austin)

27 a 29 de outubro: GP do México (Cidade do México)

3 a 5 de novembro: GP do Brasil (São Paulo)

16 a 18 de novembro: GP de Las Vegas (Las Vegas)

24 a 26 de novembro: GP de Abu Dhabi (Yas Marina)

