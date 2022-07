Sem GP da França em 2023 na F1: entenda a mudança no calendário

Para a tristeza dos torcedores franceses da Fórmula 1, o GP da França em 2023 não vai acontecer. Isso porque, de acordo com informações da emissora Band, o contrato entre as partes não será renovado e, por isso, o evento não fará mais parte do calendário do automobilismo. Entenda a situação e porque a prova não vai mais acontecer em terras francesas.

GP da França em 2023 fica fora do calendário da Fórmula 1

O Grande Prêmio da França não fará parte do calendário oficial da Fórmula 1 em 2023. De acordo com a apuração da jornalista Mariana Becker e do produtor-executivo Jayme Brito da TV Bandeirantes, a corrida tem contrato apenas até 2022, com o fim do acordo entre ambas as partes.

A notícia pegou a todos de surpresa, especialmente os franceses que tem a oportunidade de acompanhar de pertinho os seus pilotos favoritos com as equipes mais famosas do automobilismo no circuito.

A expectativa agora, segundo Mariana Becker, é saber qual será o desfecho das provas da África do Sul e a China, se entrarão para o calendário da Fórmula 1 ou não. A prova chinesa tem contrato válido com a Fórmula 1 até 2025, mas o Grande Prêmio não acontece desde 2020, com a pandemia do Covid-19. Já o evento na África do Sul não é realizado desde 1993. Outra dúvida é se o GP da Bélgica permanecerá ou não.

Notícia foi dada em primeira mão por Marian Becker, jornalista da Band durante a transmissão do treino classificatório no sábado.

Quando sai o calendário da Fórmula 1 em 2023?

A Fórmula 1 deve anunciar o calendário completo e oficial de 2023 na Fórmula 1 no fim deste ano, como faz em todas as temporadas da competição.

O calendário de 2022 foi anunciado em outubro de 2021 pela liga, com todas as provas confirmadas e garantidas na disputa entre os pilotos e as equipes. No entanto, algumas novidades são confirmadas pela Fórmula 1 durante todo o ano, como foi o caso de Las Vegas, nos Estados Unidos, em março de 2022.

Enquanto isso, resta ao torcedor aguardar para saber como será o desfecho determinado pela própria Fórmula 1 quanto as principais provas do seu calendário.

