Tabela de jogos do Brasil da Copa do Mundo 2022; datas e horários

Vai começar o maior evento de futebol do mundo! A Copa do Mundo da FIFA tem início em 20 de novembro com o jogo entre Catar e Equador, além da grande cerimônia de abertura que promete agitar o público. Confira a tabela de jogos do Brasil da Copa do Mundo 2022 e anote os horários para não perder nada!

Tabela de jogos do Brasil da Copa do Mundo 2022

Depois de quatro anos de espera, a Copa do Mundo do Catar vai começar! O grande evento entre as seleções do mundo é sem dúvidas o maior espetáculo do futebol para os torcedores.

A Seleção Brasileira, ao lado da França, Argentina, Holanda, Bélgica, Alemanha e Portugal, são os favoritos ao troféu de ouro na decisão. Mas qual é o caminho em que cada seleção terá que percorrer até a final?

Confira a Tabela de jogos do Brasil da Copa do Mundo 2022 completa com datas e horários.

PRIMEIRA RODADA:

Brasil x Sérvia

Quinta-feira, 24 de novembro às 16h no Estádio Lusail, no Catar

SEGUNDA RODADA:

Brasil x Suíça

Segunda-feira, 28 de novembro às 13h no Estádio 974, no Catar

TERCEIRA RODADA:

Brasil x Camarões

Segunda-feira, 28 de novembro às 16h no Estádio Lusail, no Catar

OITAVAS DE FINAL

1º G x 2º H

Segunda-feira, 05 de dezembro às 16h, no Estádio 974

OU

1º H x 2º G

Terça-feira, 06 de dezembro às 16h, no Estádio Lusail

QUARTAS DE FINAL

Sexta-feira, 09 de dezembro às 12h, no Estádio Cidade da Educação

OU

Sábado, 10 de dezembro às 12h, no Estádio Al Thumama

SEMIFINAL:

Terça-feira, 13 de dezembro às 16h, no Estádio Luisal

OU

Quarta-feira, 14 de dezembro às 16h, no Estádio Al Bayt

FINAL:

Domingo, 18 de dezembro às 12h no Estádio Lusail

TERCEIRO LUGAR:

Sábado, 17 de dezembro às 12h no Estádio Internacional Khalifa

Grupos da Copa do Mundo 2022

Trinta e duas seleções disputam a Copa do Mundo no Catar em novembro e dezembro. Em abril deste ano, a FIFA realizou o sorteio que determina todos os oito grupos de quatro equipes cada. O Brasil está no grupo G ao lado da Sérvia, Suíça e Camarões.

Na primeira fase, as seleções disputam três rodadas em pontos corridos, ou seja, cada vitória vale 3 pontos e o empate um para ambos os elencos. Ao fim da terceira rodada, os dois primeiros colocados avançam para as oitavas de final.

Confira todos os grupos da Copa do Mundo 2022 na fase de grupos.

GRUPO A

Catar

Equador

Senegal

Holanda

GRUPO B

Inglaterra

Irã

Estados Unidos

País de Gales

GRUPO C

Argentina

Arábia Saudita

México

Polônia

GRUPO D

França

Dinamarca

Tunísia

Austrália

GRUPO E

Espanha

Alemanha

Japão

Costa Rica

GRUPO F

Bélgica

Marrocos

Canadá

Croácia

GRUPO G

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões

GRUPO H

Portugal

Gana

Uruguai

Coréia do Sul

Onde assistir os jogos da Copa do Mundo 2022?

Os jogos da Copa do Mundo no Catar vão passar na Globo, na TV aberta, e no Sportv entre operadoras de TV por assinatura ao vivo.

Em todo o Brasil de maneira gratuita, a Rede Globo vai transmitir todos os jogos da Copa do Mundo ao vivo no período da manhã e à tarde em seu canal principal. Com Galvão Bueno narrando os jogos do Brasil, uma grande equipe foi escalada para a transmissão do maior evento de futebol do mundo. A programação também vai contar com quadros e programas especiais.

Já na TV fechada, o Sportv será o responsável por passar todos os jogos ao vivo, mas apenas para aqueles que são assinantes da TV fechada como a Sky, Oi, Claro e a Vivo.

Dá para assistir também no GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes, e no canal do Casimiro, de graça na Twitch com um jogo por dia.

