Tem corrida da Fórmula 1 hoje? Calendário da F1 2022 na reta final

Tradicionalmente, domingo é dia de F1 na telinha TV, mas hoje tem corrida da Fórmula 1? Faltando apenas duas corridas para o fim da temporada, que embora já tenha consagrado Max Verstappen campeão de 2022, ainda traz muita rivalidade para a pista. Anote os últimos GPs do ano.

Próxima corrida da Fórmula 1 será no Brasil

A Fórmula 1 volta apenas no próximo fim de semana, com o famoso circuito de Interlagos para o Grande Prêmio do Brasil no fim de semana de 11 a 13 de novembro. Também é um fim de semana de sprint - o último da temporada - o que significa uma mudança no cronograma usual.

A corrida da Fórmula 1 no domingo começa às 14h.

A BAND, na TV aberta, é quem exibe a corrida sprint no sábado e a corrida no domingo, incluindo bastidores e o pódio completo. Já os treinos livres passam apenas no BandSports, disponível em operadoras de TV por assinatura.

Quem ganhou o GP do México em 2022?

Max Verstappen, da Red Bull, foi quem ganhou o Grande Prêmio do México no fim de semana passado, em 30 de outubro de 2022.

A disputa não teve grandes emoções no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, mas trouxe um pódio bastante diferente do que estamos acostumados a ver na temporada: Max Verstappen em primeiro, Lewis Hamilton em segundo e Sérgio Perez em terceiro.

A Ferrari, que dominou o início da temporada, pouco apareceu na corrida mexicana. O bicampeão Verstappen dominou a ponta do começo ao fim, enquanto Hamilton buscou ultrapassá-lo em todos os momentos, mas sem sucesso.

Quantas corridas faltam para acabar a Fórmula 1?

Faltam apenas duas corridas para o fim da temporada na Fórmula 1. Max Verstappen soltou o grito de campeão com antecedência, mas a disputa continua pelo Mundial de automobilismo.

Os vinte pilotos ainda têm mais dois compromissos a cumprirem. A próxima etapa é a do Brasil, em Interlagos, São Paulo, com a presença de torcedores nas arquibancadas, setores VIP's e lounges.

Confira o calendário restante da Fórmula 1 em 2022.

GP do Brasil:

11 a 13 de novembro no Autódromo José Carlos Pace

GP de Abu Dhabi:

18 a 20 de novembro no Circuito de Yas Marina

Classificação atual dos pilotos

1. Max Verstappen (C) - 416 pontos

2. Sérgio Pérez - 280 pontos

3. Charles Leclerc - 275 pontos

4. George Russell - 231 pontos

5. Lewis Hamilton - 216 pontos

6. Carlos Sainz - 212 pontos

7. Lando Norris - 111 pontos

8. Esteban Ocon - 82 pontos

9. Fernando Alonso - 71 pontos

10. Valtteri Bottas - 47 pontos

11. Sebastian Vettel - 36 pontos

12. Daniel Ricciardo - 35 pontos

13. Kevin Magnussen - 24 pontos

14. Pierre Gasly - 23 pontos

15. Lance Stroll - 13 pontos

16. Mick Schumacher - 12 pontos

17. Yuki Tsunoda - 12 pontos

18. Guanyu Zhou - 6 pontos

19. Alex Albon - 4 pontos

20. Nicholas Latifi - 2 pontos

21. Nyck de Vries - 2 pontos

22. Nico Hulkenberg - 0 pontos

