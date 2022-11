Confira o horário do jogo do Vasco hoje. Foto: Reprodução / Daniel Ramalho

Horário do jogo do Vasco hoje: onde assistir ao vivo a decisão da série B

06-1Em confronto direto pelo acesso à Série A, as equipes de Ituano e Vasco se enfrentam no domingo, 06 de novembro, no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu, pela última rodada da Série B do Brasileirão. Saiba qual é o horário do jogo do Vasco hoje, domingo, 6, e como assistir ao vivo.

Quem vencer garante a classificação para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Horário do jogo do Vasco contra o Ituano

O jogo do Vasco vai começar às 18h30 (Horário de Brasília), diretamente do Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu, no interior paulista na Série B do Brasileirão.

A Globo é quem transmite a decisão na segunda divisão. Com mudança na programação, a emissora exibe o jogo do Vasco para os estados do RJ, PE, AP, RO, RR, AC, AM, PA, PI, RN, PB, SE, MA, ES, SC, RS, DF e as cidades de Sorocaba e Juiz de Fora. A narração é de Luis Roberto com comentários de Roger Flores, Pedrinho e Sandro Meira Ricci.

Também dá para assistir no Sportv e Premiere, disponíveis em operadoras de TV por assinatura com transmissão por todo o território brasileiro. Se preferir, sintonizar o GloboPlay para assistir pelo celular.

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

Onde assistir: Globo, Sportv e Premiere

Prováveis escalações de Ituano x Vasco

Para o Ituano, o goleiro Jefferson está de volta ao elenco, segundo o portal GE. Já Vinicius, Brenner, Neto Berola e Pacheco seguem como os desfalques por lesões.

Escalação do Ituano de acordo com o portal GE: Jefferson; Raí Ramos, Rafael Pereira, Bernardo, Roberto; Caíque, Lucas Siqueira, Gérson Magrão; Gabriel Barros, Léo Ceará e Aylon.

Para o técnico Jorginho, os desfalques são Edimar e Quintero, mas por suspensão.

Escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Danilo Boza, Anderson Conceição, Paulo Victor; Yuri, Andrey, Marlon Gomes, Nenê; Figueiredo e Eguinaldo

