Tem corrida da Fórmula 1 hoje? Veja quando tem e o calendário atualizado

Domingo é dia som dos motores na TV, mas tem corrida da Fórmula 1 hoje? Para este 21 de maio, estava programado o GP de Emília Romagna, mas que precisou ser cancelado após a região da Itália ser afetada por fortes chuvas. Com isso, o calendário da F1 precisou ser atualizado.

Quando tem corrida da Fórmula 1?

Não Tem corrida da Fórmula 1 hoje, mas o público pode se preparar um dos momentos mais importantes da disputa do automobilismo. O Grande Prêmio de Mônaco da Fórmula 1 será realizado na próxima semana entre os dias 26 e 28 de maio, na Itália.

O circuito de Mônaco é, indiscutivelmente, o mais pitoresco e famoso de todos os Grandes Prêmios do calendário da Fórmula 1. O evento é único, sendo realizado no coração de Monte Carlo, usando as ruas da cidade como pista para 79 voltas de intensa ação.

O atual campeão Max Verstappen lidera o companheiro de equipe Sergio Perez na classificação de pilotos, com Fernando Alonso em terceiro após quatro pódios nas primeiras cinco corridas.

Aston Martin, Ferrari e Mercedes parecem ser iguais, embora o último tenha grandes esperanças de um novo pacote de atualização que deveria chegar a Imola. Mas essa corrida foi cancelada devido a inundações na região de Emilia-Romagna:

Quando é o horário de início do Grande Prêmio de Mônaco?

Rodada 6: Circuito de Mônaco, Mônaco

Data : domingo, 28 de maio de 2023

Horário de início da corrida: 09h, horário de Brasília

Onde assistir: Band

Calendário da F1 de 2023

Agora, os torcedores apaixonados aguardam pela próxima etapa da temporada para acompanhar os seus pilotos favoritos na pista.

GP de Monaco – 28 de maio de 2023 em Monaco

GP da Espanha – 4 de junho de 2023 em Barcelona

GP do Canadá – 18 de junho de 2023 em Montreal

GP da Áustria – 2 de julho de 2023 em Spielberg

GP da Inglaterra – 9 de julho de 2023 em Silverstone

GP da Hungria – 23 de julho de 2023 em Budapeste

GP da Bélgica – 30 de julho de 2023 em Spa

GP da Holanda – 27 de agosto de 2023 em Zandvoort

GP da Itália – 3 de setembro de 2023 em Monza

GP de Singapura – 17 de setembro de 2023 em Singapura

GP do Japão – 24 de setembro de 2023 em Suzuka

GP do Catar – 8 de outubro de 2023 em Losail

GP dos Estados Unidos – 22 de outubro de 2023 em Austin

GP do México – 29 de outubro de 2023 em Cidade do México

GP do Brasil – 5 de novembro de 2023 em São Paulo

GP de Las Vegas – 18 de novembro de 2023 em Las Vegas

GP de Abu Dhabi – 26 de novembro de 2023 em Yas Marina

