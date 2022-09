Tem corrida de Fórmula 1 amanhã? Próximo será no GP de Singapura

A disputa entre Max Verstappen e Charles Leclerc pelo título da Fórmula 1 está cada vez mais intensa. Os pilotos brigam entre ponto por ponto na classificação pela vantagem. De acordo com o calendário da temporada, tem corrida da Fórmula 1 amanhã? Verifique a programação e saiba como acompanhar.

Tem corrida de Fórmula 1 amanhã?

Não tem corrida da Fórmula 1 amanhã, domingo em 25 de setembro de 2022. O Campeonato de Automobilismo tem uma pequena pausa de duas semanas no mês de setembro após a realização do GP da Itália, no Circuito de Monza.

Isso porque o Grande Prêmio da Rússia foi cancelado. O evento estava marcado para acontecer no mês de setembro, mas após a invasão das tropas russas na Ucrânia em fevereiro, a FIA optou por cancelar a corrida e desqualificar Mazepin, piloto russo da Haas.

Agora, a Fórmula 1 só retorna em outubro, na primeira semana do mês. A última prova realizada foi o Grande Prêmio da Itália, no Autódromo de Monza. Max Verstappen, da Red Bull, venceu a prova e abriu vantagem na classificação de pilotos.

Fecharam o pódio os pilotos de Leclerc, piloto da Ferrari, e George Russell, da Mercedes.

Qual é a próxima corrida da Fórmula 1?

A próxima corrida da Fórmula 1 vai ser o Grande Prêmio de Singapura, no Circuito Urbano de Marina Bay, localizado na baía da Marina.

Serão três treinos livres e um classificatório, além da corrida no domingo com todos os vinte pilotos da Fórmula 1 na temporada. A competição tem início em 30 de setembro, seguindo por 1º e no dia 2 de outubro de 2022.

A etapa é especial porque, se Max Verstappen vencer a corrida e Charles Leclerc terminar em 9º lugar ou atrás disto, o holandês da Red Bull conquista o título do Mundial de pilotos. Isso porque Verstappen tem extensa vantagem contra o oponente na liderança.

A Band exibe todas as emoções do GP de Singapura na TV aberta por todo o Brasil. Basta sintonizar e curtir.

Sexta-feira (30/09):

Treino livre 1 – 07h

Treino livre 2 – 10h

Sábado (01/10):

Treino livre 3 – 07h

Treino classificatório – 10h

Domingo (02/10):

GP de Singapura – 09h

Calendário da Fórmula 1 na temporada 2022

Em toda a temporada 2022 da Fórmula 1, já foram dezesseis provas, então agora só faltam seis corridas para o fim do calendário na elite do automobilismo, incluindo a etapa de Singapura.

Na classificação dos pilotos, Max Verstappen, da Red Bull, lidera com 335 pontos, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, tem 219 na segunda posição. A diferença é de 116 pontos, enquanto o holandês já está com o pé no troféu do Mundial.

No Campeonato de Construtores, a Red Bull lidera o ranking com 545, enquanto a Ferrari vem em segundo lugar com 406.

Confira o calendário completo da Fórmula 1 em 2022 a seguir.

GP de Bahrein – Charles Leclerc (Ferrari)

GP da Arábia Saudita – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Austrália – Charles Leclerc (Ferrari)

GP de Emilia Romagna – Max Verstappen (Red Bull)

GP de Miami – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Espanha – Max Verstappen (Red Bull)

GP de Monaco – Sergio Perez (Red Bull)

GP de Azerbaijão – Max Verstappen (Red Bull)

GP do Canadá – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Grã-Bretanha – Carlos Sainz (Ferrari)

GP da Áustria – Charles Leclerc (Ferrari)

GP da França – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Hungria – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Bélgica – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Holanda – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Itália – Max Verstappen (Red Bull)

GP de Singapura – 30 de setembro a 02 de outubro no Circuito Urbano de Marina Bay

GP do Japão – 07 a 09 de outubro no Circuito de Suzuka

GP dos Estados Unidos – 21 a 23 de outubro no Circuito das Américas

GP do México – 28 a 30 de outubro no Autódromo Hermanos Rodríguez

GP do Brasil – 11 a 13 de novembro no Autódromo José Carlos Pace

GP de Abu Dhabi – 18 a 20 de novembro no Circuito de Yas Marina

