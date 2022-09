Com quem o Mudinho fica no Cravo e a Rosa? Relembre final da novela

Com quem o Mudinho fica no Cravo e a Rosa? Relembre final da novela

Mudinho fica dividido entre Lourdes (Carla Daniel) e Bárbara (Virginia Cavendish) ao conquistar o coração das duas moças fingindo ser mudo. Quando a farsa acaba sendo descoberta por elas, as jovens fazem com que ele escolha apenas uma. Assim, com quem o Mudinho fica no Cravo e a Rosa?

Com quem o Mudinho fica no Cravo e a Rosa? Último capítulo mostra “trisal”

Mudinho fica com Lourdes e Bárbara no final de O Cravo e a Rosa. Eles aparecem juntos no casamento de Edmundo (Ângelo Antônio) e Bianca (Leandra Leal) formando um “trisal”, situação atípica para a época na qual a novela foi exibida.

Após a farsa ser descoberta, Bárbara e Lourdes brigam e decidem romper a amizade, além de ficarem furiosas com o rapaz, que as enganou durante toda a novela.

Apesar da mentira, as feministas decidem perdoar Fábio, com a condição que ele escolhe apenas um delas. “Nós queremos que você escolha uma de nós duas, mudinho, e a que você escolher te perdoará. Eu sei que a Lourdes vai ficar muito triste quando você me escolher, mas não posso fazer nada, é a vida”, diz Bárbara.

O rapaz, mais uma vez, vai enrolar as moças ao dizer que não consegue escolher entre elas e que gosta muito das duas. As moças então começam uma verdadeira competição pelo coração do rapaz e o enchem de mimos, com a esperança de que ele fique apenas com uma.

Aproveitador, Fábio sugere se mudar para a casa delas delas e as moças aceitam. Até o final da trama, ele continua enrolando Bárbara e Lourdes quando elas o questionam se ele já fez a sua escolha. “Vocês tem que dar um tempo para eu me decidir. Quem sabe uns dez anos?”, responde ele.

Sem Mudinho se decidir, o rapaz, Bárbara e Lourdes comparecem ao casamento no último capítulo e terminam a novela os três juntos.

Por anda andam Virginia Cavendish e Carla Daniel?

Virginia Cavendish foi quem interpretou Bárbara em O Cravo e a Rosa. Hoje, a atriz está com 51 anos de idade e segue trabalhando em novelas. Seu último trabalho na televisão foi no ano passado, quando participou de Gênesis, da Record, e na série Desjuntados, da plataforma de streaming Amazon Prime. Ela é mãe da também atriz Luisa Arraes.

Já Carla Daniel, a Lourdes, está com 57 anos, e não aparece em trabalhos na TV desde 2015, quando participou de Verdades Secretas. Desde então, ela se dedica ao cinema e ao teatro – nos últimos anos, esteve nos filmes Amarração do Amor (2021), Sai de Baixo – O Filme (2019), Duas de Mim (2017) e É Fada (2016). Ela também é produtora e cantora da banda Carlota e Joaquins.

Final de Januário em O Cravo e a Rosa vai deixar Marcela sem rumo

Com quem Candoca fica no final de O Cravo e a Rosa

Por onde anda o Mudinho de O Cravo e a Rosa?

O Mudinho foi interpretado por Carlos Evelyn, hoje com 52 anos de idade – na época da novela, ele tinha 30 anos. O artista é irmão da também atriz Deborah Evelyn e sobrinho de Renata Sorrah.

Carlos não trabalha mais como ator há mais de 15 anos – sua última aparição em novelas foi em 2006, quando esteve no folhetim Páginas da Vida, no horário das 21h.

Sua primeira aparição na televisão foi em 1999, na novela Andando nas Nuvens. Depois de interpretar Mudinho, seu personagem mais marcante, ele esteve ainda no seriado Desejos de Mulher em 2003 e em Celebridade, exibida também no horário nobre da Globo.

Ao contrário da irmã e da tia famosa, Carlos leva uma vida discreta e não possui perfis em redes sociais ou dá entrevistas sobre sua época como ator. Atualmente, ele trabalha no ramo financeiro.

A reprise de O Cravo e a Rosa termina em 30 de setembro, sexta-feira. Já no dia 26, a edição especial de Chocolate com Pimenta entra no ar e divide o horário das 14h30 com os capítulos finais da história de Petruchio e Catarina.