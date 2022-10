Tem Fórmula 1 hoje? Próxima corrida é GP dos Estados Unidos 2022

Após a emocionante e caótica conquista do bicampeonato de Max Verstappen no Japão, a temporada 2022 da Fórmula 1 tem uma pequena pausa entre o mês de outubro. Mesmo com o prêmio entre os pilotos já resolvido, as equipes ainda brigam entre os Construtores. Mas tem Fórmula 1 hoje? Veja o calendário completo e fique por dentro da próxima corrida.

Tem Fórmula 1 hoje?

Neste domingo não tem corrida da Fórmula 1 hoje, mas a elite do automobilismo volta para as pistas no próximo domingo, 23 de outubro, com o Grande Prêmio dos Estados Unidos 2022. Os pilotos vão correr pelo Circuito das Américas, em Austin, no estado do Texas. Esta será a décima nona prova da temporada.

A BAND, na TV aberta, é quem exibe todos os momentos do treino classificatório no sábado e a corrida completa no domingo, incluindo o pré corrida e a premiação com o pódio.

Já os treinos livres vão passar apenas no BandSports, disponível em operadoras por assinatura.

No último fim de semana, o Grande Prêmio do Japão trouxe muita chuva e acidentes no Circuito de Suzuka, conhecido por suas curvas e ultrapassagens radicais. Max Verstappen, da Red Bull, ficou em primeiro lugar e soltou o grito de bicampeão da Fórmula 1.

Fecharam o pódio Sergio Perez, também da Red Bull, e Charles Leclerc, da Ferrari. Agora, a reta final da competição segue com a disputa entre as melhores posições entre os pilotos e a briga pelo prêmio milionário no Campeonato de Construtores.

+ Maiores campeões da Fórmula 1: confira quem lidera o ranking

Max Verstappen campeão em 2022

Com doze vitórias na temporada, Max Verstappen é o grande campeão da Fórmula 1 em 2022. O piloto da Red Bull atingiu 366 pontos na liderança da classificação, com a diferença de 113 pontos para Sergio Perez, seu companheiro de equipe.

Com isso, Verstappen só cumpre tabela na reta final da competição já que já tem o troféu. Agora, ele só vai ajudar a Red Bull na briga entre Construtores, a buscar o prêmio milionário e que faz toda a diferença.

Charles Leclerc, da Ferrari, começou bem a temporada, mas com erros seguidos da Ferrari, perdeu o prêmio para o holandês. Foram apenas três vitórias na temporada.

+ Saiba quanto custa um carro de Fórmula 1

Quantas corridas faltam no calendário da F1?

Faltam apenas quatro corridas para o fim da temporada 2022 na Fórmula 1. Mesmo com Verstappen já campeão entre os pilotos, a disputa pelo troféu do Campeonato de Construtores e a busca por melhores classificações no geral continua.

O GP do Brasil está marcado para 13 de novembro, domingo, no Grande Prêmio de Interlagos, em São Paulo. A última etapa da temporada será em Abu Dhabi, como de costume.

Por isso, confira todo o calendário da Fórmula 1.

GP de Bahrein – Charles Leclerc (Ferrari)

GP da Arábia Saudita – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Austrália – Charles Leclerc (Ferrari)

GP de Emilia Romagna – Max Verstappen (Red Bull)

GP de Miami – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Espanha – Max Verstappen (Red Bull)

GP de Monaco – Sergio Perez (Red Bull)

GP de Azerbaijão – Max Verstappen (Red Bull)

GP do Canadá – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Grã-Bretanha – Carlos Sainz (Ferrari)

GP da Áustria – Charles Leclerc (Ferrari)

GP da França – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Hungria – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Bélgica – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Holanda – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Itália – Max Verstappen (Red Bull)

GP de Singapura – Sergio Perez (Red Bull)

GP do Japão – Max Verstappen (Red Bull)

GP dos Estados Unidos – 21 a 23 de outubro no Circuito das Américas

GP do México – 28 a 30 de outubro no Autódromo Hermanos Rodríguez

GP do Brasil – 11 a 13 de novembro no Autódromo José Carlos Pace

GP de Abu Dhabi – 18 a 20 de novembro no Circuito de Yas Marina

+ Quem são os mais ricos da Fórmula 1 em 2022? Veja rankin