Tem Jogo do Djokovic em Roland Garros 2023 no domingo; veja horário

O sérvio Novak Djokovic enfrenta o peruano Juan Pablo Varillas na manhã deste domingo, 04/06, nas oitavas de final do simples masculino em Roland Garros, no piso de saibro. O jogo do Djokovic hoje no torneio vai começar às 07h30, horário de Brasília, em Paris.

Como assistir jogo do Djokovic hoje em Roland Garros

A partida de tênis entre Djokovic e Varillas vai passar na ESPN 2, SporTV 3 e Star Plus às 07h30. Nenhuma emissora da TV aberta transmite o jogo.

Ambos os canais estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura. Entre em contato com o seu operador para adquiri-los na programação.

O serviço de streaming Star Plus é a opção para quem não tem a televisão paga em casa. Por mês, o torcedor deve desembolsar R$ 40,90.

Horário: 07h30, sete e meia da manhã

Onde assistir jogo do Djokovic hoje: ESPN 2, SporTV 3 e Star Plus

Caminho de Djokovic até a final

Sem Rafael Nadal na disputa, não há como negar que Djokovic é o grande favorito no simples masculino de Roland Garros. O sérvio passou pelo norte-americano Aleksandar Kovacevic na primeira rodada, depois o húngaro Márton Fucsovics na segunda rodada e o espanhol Alejandro Davidovich Fokina.

Agora, Djoko vai enfrentar o peruano Varillas nas oitavas de final. Mesmo assim, já conhece o seu caminho até a grande final e quem poderá ser o seu adversário.

OITAVAS DE FINAL:

Djokovic x Juan Pablo Varillas

QUARTAS DE FINAL:

Djokovic x Karen Khachanov ou Lorenzo Sonego

SEMIFINAL:

Djokovic x Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, Sebastian Ofner ou Stefanos Tsitsipas

🇪🇸 Alcaraz vs Musetti 🇮🇹

🇷🇸 Djokovic vs Varillas 🇵🇪

Khachanov vs Sonego 🇮🇹

🇦🇹 Ofner vs Tsitsipas 🇬🇷 Présentation des huitièmes Hommes de dimanche 👀 #RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2023

Como funciona o Roland Garros?

O campeão do simples masculino no Grand Slam de Paris, o Roland Garros, terá a premiação de 2,3 milhões de euros (o total de R$ 12,33 milhões). Nas categorias duplas, o valor é de € 590 mil (ou R$ 3,16 milhões).

Os valores são entregues pelo próprio torneio. Além disso, cada vez que o tenista passa uma nova fase, ele garante uma nova premiação, com o objetivo de incentivar os atletas.

Primeira rodada simples masculino/feminino – R$ 370 mil

Segunda rodada simples masculino/feminino – R$ 520 mil

Terceira rodada simples masculino/feminino – R$ 762 mil

Oitavas de final simples masculino/feminino – R$ 1,28 milhão

Quartas de final simples masculino/feminino – R$ 2,14 milhões

Semifinal simples masculino/feminino – R$ 3,38 milhões

Finalistas simples masculino/feminino – R$ 8,84 milhões

Campeões simples masculino/feminino – R$ 12,33 milhões

