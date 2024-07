Tem UFC hoje? Horário do Jungle Fight 128 neste sábado (20/7)

Neste sábado, 20 de julho, tem UFC, mas também tem Jungle Fight 128 no Ginásio Poliesportivo Pelezão, em São Paulo. Serão duas disputas de cinturão, então veja o horário e como assistir.

Horário da luta hoje - Jungle Fight 128

A partir das 19h, o canal Combate e o sportv2 mostram ao vivo todas as lutas do card, com a narração de Luiz Prota e os comentários de Juliana Velasquez e Marcos Luca Valentim. Depois do programa "Altas Horas’" por volta das 00h15, a TV Globo exibe um compacto com os melhores momentos das lutas da noite.

Na luta principal da noite, estarão frente a frente a amapaense Faelly Vitória, dona do cinturão peso-palha desde agosto do ano passado, com uma vitória sobre Karina Aryadne também em São Paulo. Faelly tem no cartel seis vitórias, uma derrota e uma luta sem resultado.

Já na divisão dos médios, na outra disputa de título do card, o capixaba Vitor Costa também sobe ao cage para a sua primeira defesa do cinturão. Ele enfrenta o paranaense Eduardo Garvon, que tem no cartel 15 vitórias, quatro derrotas e um empate

Card das lutas de hoje

Peso-meio-médio: Gabriel Mollotov x Diego Ferreira

Peso combinado: Carlos Gabriel de Oliveira x Carlos Henrique Feitoza

Peso-galo: Hector Santiago x Pedro Freitas

Peso combinado: Leonardo Silva x Alan Adler Rodrigues

Peso-leve: Matheus Terra x Hadson Rodrigo

Peso-meio-médio: Lucas Rafael x Luis Gabriel das Neves

Peso-meio-médio: Erick Felipe x Jeferson Capone

Peso-mosca: Alessandro Pantoja x Kaysson Pereira

Peso-pena: Murilo Bento x Davidson Silva

Peso-meio-pesado: Rodolfo Guimarães x Antonio Marco Jr.

Peso-médio: Nathan "Shogun" Oliveira x Modestino Rodrigues

Peso-leve: William Batista x Gustavo "Cabeça" Chagas

Peso-médio: Vitor Costa x Eduardo Garvon

Peso-palha: Faelly Vitória x Laura Vasconcelos

Relembre o legado de Anderson Silva, a lenda do UFC