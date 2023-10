Tem UFC hoje? Programação de boxe e Bellator no sábado - 07/10

Disputa com veteranos em diferentes categorias no UFC, três cinturões em jogo no Bellator e lutas de boxe estão na programação de artes marciais deste sábado, 7 de outubro. Confira quais são os eventos do fim de semana e como assistir ao vivo cada um deles.

Qual é a luta do UFC hoje?

Após a folga no fim de semana passado, os lutadores profissionais do UFC estão de volta neste sábado para o grande UFC Vegas 80, em Las Vegas. Não tem briga por cinturão, mas a programação traz 11 lutas com a presença de dois brasileiros no card preliminar: Philipe Lins no peso meio-pesado e Mateus "Bocão" Mendonça no peso-mosca.

A luta principal vai ser entre Grant Dawson, atual 10º colocado no ranking dos leves, e Bobby Green, veterano que ainda busca uma boa colocação na classificação geral da modalidade. Grant tem 22 lutas no cartel com 20 vitórias sendo sete no primeiro round e 13 por finalização, além de um empate e uma derrota.

Já Bobby soma é um grande veterano na liga profissional, com 45 lutas sendo 30 vitórias, dez durante o primeiro round, nove por finalização e dez em nocautes contra os adversários, além de 14 derrotas e um empate.

UFC Vegas 80 - Sábado, 07/10

Card Preliminar - a partir das 17h (UFC Fight Pass)

Card Principal - a partir das 20h (UFC Fight Pass)

Tem luta de boxe hoje?

Além do MMA, o sábado também apresenta luta de boxe. O ex-detentor do título dos super-médios da WBO, Gilberto 'Zurdo' Ramirez, vai enfrentar o ex-campeão dos meio-pesados da WBO, Joe Smith Jr. em Las Vegas, nos Estados Unidos. Outras três lutas também constam na programação do evento.

Em novembro do ano passado, Ramirez perdeu para Dmitry Bivol, a sua primeira derrota em uma luta profissional na carreira. Quase um ano depois, 'Zurdo' quer retomar o caminho das vitórias no boxe e, quem sabe, se aventurar em novas categorias.

Já Joe foi campeão em 2021 dos meio-pesados contra Maxim Vlasov. Em junho do ano passado Joe chegou a defender o seu cinturão, mas foi derrotado por Artur Beterbiev. Por isso, a vitória para os dois atletas é tão importante.

CARD COMPLETO DE BOXE HOJE:

Gilberto Ramirez x Joe Smith Jr

John Ramirez x. Ronal Batista

Bektemir Melikuziev x Alantez Fox

Tristan Kalkreuth x Aaron Casper

Evento de boxe hoje: Sábado, 07/10 a partir das 22h (de Brasília) - ESPN 4, Star Plus e DAZN

Que horas é a luta de Cris Cyborg hoje?

A campeã mundial Cris Cyborg, brasileira de 38 anos, entra no octógono para enfrentar Cat Zigano neste sábado pelo Bellator 300, em San Diego, na Califórnia. A luta é válida pela categoria peso-pena e vale o cinturão da temporada.

Cris participou da pesagem na última sexta-feira com um cruz vermelha pintada no lado direito do rosto, uma homenagem à Jesus Cristo, disse em entrevista ao canal Combate. Ela vai enfrentar Cat, uma forte adversária e desafiante da luta.

Tem também outras duas disputas por cinturão no Bellator entre Liz Carmouche e Ilima-Lei Macfarlane, no peso-mosca, e a luta principal Usman Nurmagomedov e Brent Primus pelo peso-leve.

Bellator 300 - Sábado, 07/10

Card Preliminar - a partir das 19h (Combate)

Card Principal - a partir das 23h (Combate)

