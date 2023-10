Horário do UFC hoje em Las Vegas: onde vai passar o UFC Vegas 80 ao vivo

Las Vegas, a cidade do pecado, recebe o UFC neste sábado, 7 de outubro, com a luta principal entre o atual décimo colocado no ranking dos pesos-leves Grant Dawson e o veterano Bobby Green, no UFC Apex. O evento será transmitido com exclusividade no pay-per-view da liga UFC Fight Pass, disponível para assinantes.

Que horas começa o UFC Vegas 80 hoje?

O card preliminar do UFC Vegas 80 hoje vai começar às 17h (de Brasília), em Las Vegas, com seis lutas previstas para três rounds. Mais tarde, o card principal tem início a partir das 20h com cinco disputas, sem cinturão e com a luta principal prevista para cinco rounds.

A transmissão do UFC hoje para todo o país é exclusiva do UFC Fight Pass, o pay-per-view da liga por assinatura. Após dar um "chapéu" no canal Combate, a Rede Bandeirantes comprou os direitos de imagens do principal evento de artes marciais, mas decidiu não passá-lo neste sábado.

Dá para acompanhar o Fight Pass no computador (www.ufcfightpass.com) ou no aplicativo para celular, Android e iOS, tablet, smartv, Chromecast e Airplay.

UFC Vegas 80 - sábado, 07/10:

17h - Card Preliminar (UFC Fight Pass)

20h - Card Principal (UFC Fight Pass)

Como está o ranking peso-leve?

A categoria peso-leve pode até ser liderada por um brasileiro, Charles do Bronx, mas é o russo Islam Makhachev quem possui o cinturão. Isso porque Charles perdeu o título para o adversário em outubro do ano passado, após perder o posto maio de 2022 por não bater o peso necessário em luta contra Justin Gaethje.

Charles irá enfrentar o russo novamente este ano, em outubro, para tentar recuperar o cinturão. Enquanto isso, Grant Dawson, competidor deste sábado, ocupa a 10ª posição enquanto Green sequer está entre os 15 da classificação completa.

RANKING PESO-LEVE:

Campeão: Islam Makhachev

1 Charles Oliveira

2 Justin Gaethje

3 Dustin Poirier

4 Beneil Dariush

5 Michael Chandler

6 Mateusz Gamrot

7 Rafael Fiziev

8 Arman Tsarukyan

9 Dan Hooker

10 Grant Dawson

11 Rafael Dos Anjos

12 Jalin Turner

13 Renato Moicano

14 Matt Frevola

15 Diego Ferreira

Quais são as lutas do UFC hoje?

O UFC em Las Vegas apresenta 11 lutas neste sábado, sem qualquer disputa por cinturões. Dois destes competidores são brasileiros: Philipe Lins e Mateus "Bocão" Mendonça, ambos no card preliminar e em categorias diferentes.

Philipe vai enfrentar Ion Cutelaba, enquanto Mateus terá o desafio de nocautear o americano Nate Maness. Na última sexta-feira, durante a pesagem para o evento principal, os atletas se estranharam e até trocaram provocações para tornar o ambiente da luta ainda mais quente.

A seguir, a programação completa.

CARD PRELIMINAR - a partir das 17h no UFC Fight Pass

Peso meio-pesado: Philipe Lins x Ion Cutelaba

Peso-palha: Karolina Kowalkiewicz x Diana Belbita

Peso-mosca: Nate Maness x Mateus "Bocão" Mendonça

Peso-palha: Vanessa Demopoulos x Kanako Murata

Peso-galo: Aori Qileng x Johnny Muñoz

Peso-mosca: Montana De La Rosa x JJ Aldrich

CARD PRINCIPAL - a partir das 20h no UFC Fight Pass

Peso-leve: Grant Dawson x Bobby Green

Peso-médio: Joe Pyfer x Abdul Razak Alhassan

Peso meio-médio: Alex Morono x Joaquin Buckley

Peso-leve: Drew Dober x Ricky Glenn

Peso-pena: Alexander Hernandez x Bill Algeo

