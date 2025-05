Tiffany pode fazer história e ser a 1ª trans campeã da Superliga feminina de vôlei

Tiffany Abreu, de 40 anos e 1,94 m de altura, está a um passo de gravar seu nome na história do vôlei brasileiro. A oposta do Osasco pode se tornar, nesta quinta-feira, 1 de maio, a primeira atleta trans a conquistar o título da Superliga feminina. A final contra o Sesi Bauru, marcada para as 15h45, no Ginásio Ibirapuera, em São Paulo, coloca em jogo muito mais do que uma taça: trata-se de um marco para o esporte nacional.

Aos 40 anos, Tiffany se tornou figura central na discussão sobre inclusão de atletas trans no esporte de alto rendimento. Desde que foi autorizada pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB) a competir na categoria feminina, em 2017, ela enfrenta críticas e elogios em igual medida. Agora, após temporadas de protagonismo e polêmica, pode enfim alcançar a consagração.

“Você já assistiu um jogo do Osasco? Me fala em um que a Tiffany ataca mais forte que a própria Natalia, por exemplo? Tiffany é bem mais técnica do que tem força, se você for ver bem”, comentou um seguidor no X, horas antes da final.

A jogadora, que entrou em quadra em todas as partidas dos playoffs, tem sido uma peça importante na rotação do Osasco, principalmente nas inversões do 5-1 (substituição tática da levantadora pelo oposto).

A série final da Superliga é disputada em jogo único. Se vencer, Tiffany não apenas erguerá o troféu, mas também quebrará uma barreira simbólica no esporte nacional. O feito pode abrir espaço para outras atletas trans em competições de elite, em um debate que ainda desperta fortes reações no Brasil e no mundo.

Onde assistir a final da Superliga feminina de vôlei?

O jogo entre Osasco e Sesi Bauru começa às 15h45, de Brasília, com transmissão ao vivo da TV Globo, com direito a retransmissão da Globoplay. Os fãs também podem assistir pelo Sportv2.