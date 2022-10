Treino classificatório da Fórmula 1: horário e onde assistir GP do Japão 2022

O Grande Prêmio do Japão promete muitas emoções na pista. Neste sábado, 8/10, o treino classificatório da Fórmula 1 será realizado para definir o grid de largada do circuito de Suzuka, a partir das 3 horas da madrugada (horário de Brasília). Para não perder nenhum minuto de ação, confira onde assistir ao treino da Fórmula 1 ao vivo hoje.

Onde assistir e hora do treino de classificação da Fórmula 1 hoje ao vivo

O treino classificatório da Fórmula 1 neste sábado será exibido a partir das 3 horas da madrugada, e vai definir as posições de cada um dos pilotos no GP do Japão pela F1 em 2022. Dessa maneira, os treinos podem ser assistidos em:

Band – SKY : 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7

: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7 Bandsports – SKY: 210, CLARO/NET: 75, VIVO: 463, OI TV:168

Outra opção é acompanhar o treino classificatório da Fórmula 1 através do aplicativo BandPlay ou no site oficial da Band (www.band.uol.com) com transmissão ao vivo e gratuita.

Programação do Grande Prêmio do Japão em 2022

Os pilotos entram na pista pela décima sétima etapa da temporada, ou GP do Japão, no Circuito de Suzuka. Após dois treinos livres quentes, a disputa continua com Vertappen muito perto de colocar as mãos no troféu.

Contando com a corrida deste domingo, faltam apenas 5 etapas para terminar a temporada da Fórmula 1.

Confira a programação completa entre datas e horários do fim de semana. Veja o calendário da F1 aqui.

Sábado, 8 de outubro (08/10):

Treino livre 3 – 00h

Treino classificatório – 03h

Domingo, 9 de outubro (09/10):

GP do Japão – 02h

Como funciona o treino classificatório na F1?

O treino classificatório tem como função determinar o grid de largada para o Grande Prêmio do Japão no domingo, a décima oitava prova da temporada.

São três sessões, denominadas de Q1, Q2, e Q3, onde o piloto que conquistar a volta mais rápida será o pole position no fim de semana e largará em primeiro lugar no grid para o domingo. Não há pontuação no treino classificatório.

Em cada etapa os pilotos podem dar quantas voltas quiserem até atingirem o melhor tempo.

A primeira sessão (Q1) dura vinte minutos, onde os atletas escolhem os pneus e a técnica para conquistarem a classificação até a prova seguinte. Os últimos cinco são desclassificados.

Na segunda sessão (Q2), o sistema é o mesmo, mas por quinze minutos com os cinco últimos eliminados na prova.

Por fim, na terceira e última sessão, sobram apenas dez pilotos. Quem fizer a volta mais rápida será o pole position para largar em primeiro lugar.

Como foram os treinos livres na sexta-feira?

Pista molhada, muita chuva e poucas emoções. Os dois treinos livres na sexta-feira, transmitido durante a madrugada no Brasil de quinta para sexta-feira, trouxeram poucas disputas em Suzuka, no Japão.

Sob o tempo de 1m42s248, Fernando Alonso liderou o primeiro treino livre e fechou a classificação para a alegria dos fãs da Alpine. Já Sainz e Leclerc, da Ferrari, em segundo e terceiro lugar respectivamente. Durante a prova, os pilotos tiveram de retornar aos boxes por conta da chuva.

No segundo treino livre, foi a vez da Mercedes dominar o Circuito de Suzuka, pela décima oitava prova da temporada na sexta-feira. A chuva deu uma breve pausa para os pilotos e torcedores na segunda sessão, mas a pista seguiu molhada, o que prejudicou o rendimento da etapa.

George Russell fechou em primeiro lugar com o tempo de 1m41s935, com Lewis Hamilton e Max Verstappen em segundo e terceiro lugar respectivamente.

