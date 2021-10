Treino classificatório da Fórmula 1: horário e onde assistir hoje (23/10)

O Grande Prêmio dos Estados Unidos promete muitas emoções na pista. Neste sábado, 23/10, o treino classificatório será realizado para definir o grid de largada dá décima sétima etapa no Circuito das Américas, em Austin, a partir das 18h (horário de Brasília). Para não perder nenhum minuto de ação, confira onde assistir ao treino da Fórmula 1 ao vivo hoje.

VERSTAPPEN OU HAMILTON: VOTE NA ENQUETE SOBRE QUEM MERECE SER CAMPEÃO

Onde assistir e horário do treino de classificação da Fórmula 1 hoje

O terceiro treino livre vai acontecer também neste sábado a partir das 15h horas e, mais tarde, o treino classificatório da Fórmula 1 sob o horário de 18h vai definir as posições de cada um dos pilotos no GP dos Estados Unidos pela F1 em 2021. Dessa maneira, os treinos podem ser assistidos em:

Band – SKY : 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7

: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7 Bandsports – SKY: 210, CLARO/NET: 75, VIVO: 463, OI TV:168

Outra opção é acompanhar através do aplicativo BandPlay ou no site oficial da Band (www.band.uol.com) com transmissão ao vivo e gratuita.

Programação do Grande Prêmio dos Estados Unidos em 2021

Os pilotos entram na pista pela décima sétima etapa da temporada, ou GP dos Estados Unidos, no Circuito das Américas em Austin, estado do Texas. Após dois treinos livres quentes, a disputa pela liderança entre Verstappen, da Red Bull, e Lewis Hamilton, da Mercedes, aumenta a rivalidade cada vez mais.

Contando com a corrida deste domingo, faltam apenas seis etapas para terminar a temporada da Fórmula 1.

Confira a programação completa entre datas e horários do fim de semana.

Sábado (23/10)

Treino Livre 3 – 15h

Treino Classificatório – 18h

Domingo (24/10)

Corrida do GP dos Estados Unidos – 16h

Como foram os treinos livres na sexta-feira?

Os dois treinos livres na sexta-feira pelo GP dos Estados Unidos pegou fogo e não apenas pelo clima quente na cidade de Austin, no Texas. Trajados a caráter no paddock, os pilotos pisaram fundo no acelerador para testar os motores, pneus e colocar em prática todas as lições para domingo.

O primeiro treino teve Valtteri Bottas, ganhador do GP da Turquia, como o mais rápido com o tempo de 1m34s874, superando Hamilton e Verstappen, que ficaram em segundo e terceiro lugar respectivamente na classificação geral ao fim da corrida.

O segundo, no entanto, foi quente. Nas pistas, muita troca de farpas entre Verstappen e Hamilton com ultrapassagens e rivalidade. O holandês, em certo momento, chegou a mostrar o dedo do meio e chamar o britânico de ‘idiota e estúpido’. Por fim, Sérgio Perez, da Red Bull, foi quem terminou no pódio do segundo treino livre sob o tempo de 1m34s946.

