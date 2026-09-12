Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP da Espanha 2026

Classificatório para o GP da Espanha da F1 – horário de início, como assistir e muito mais

O grid de largada para o Grande Prêmio da Espanha começa a ganhar forma neste sábado (12). No circuito de Madring, os pilotos da Fórmula 1 entram na pista para definir quem terá a melhor posição na corrida de domingo. O treino classificatório está marcado para as 11h, mas onde assistir ao treino da F1?

Qual é o horário do treino classificatório F1 hoje?

A classificação para o GP da Espanha acontece neste sábado (12), às 11h, pelo horário de Brasília. Diferentemente da corrida, a sessão não será transmitida pela TV Globo. O sinal ao vivo ficará disponível no SporTV, Globoplay e F1 TV Pro.

O líder do campeonato mundial, Kimi Antonelli, foi o mais rápido no primeiro dia de treinos livres da Fórmula 1 no novo circuito de Madrid, palco do Grande Prêmio da Espanha. A natureza extremamente desafiadora do Madring foi demonstrada por um forte acidente envolvendo o estreante britânico Arvid Lindblad.

Após ser superado por seu companheiro de equipe na Mercedes, George Russell, na primeira sessão do dia, Antonelli registrou um tempo mais rápido de 1:33.662 no segundo treino livre, superando a dupla da Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, por pouco mais de um décimo de segundo.

O treino classificatório da F1 desse sábado serve para definir o grid de largada da corrida no domingo, dia 13 de setembro, ou seja, as posições onde cada piloto irá largar no Grand Prix da temporada.

Dividido em três etapas, Q1, Q2 e Q3, o piloto que fizer a volta mais rápida é o pole position, largando em primeiro lugar. Os atletas podem dar quantas voltas quiserem na pista, sem restrições, até alcançarem o melhor tempo para garantir a classificação.

Na primeira etapa (Q1), o treino dura 20 minutos, com os últimos cinco desclassificados. Depois, na segunda etapa (Q2), a competição dura 15 minutos onde novamente os cinco retardatários são eliminados.

Por fim, na terceira e última etapa do treino (Q3), sobram apenas dez pilotos disputando a classificação e a volta mais rápida. Quem fizer, é o pole position.

Globo transmite a corrida no domingo

A situação muda no domingo (13). A corrida do GP da Espanha começa às 10h e terá transmissão da TV Globo, além de SporTV, Globoplay e F1 TV Pro.

Ou seja: quem quiser assistir à classificação de sábado não deve procurar a transmissão na Globo aberta. Para essa sessão, as opções são SporTV, Globoplay ou F1 TV Pro.