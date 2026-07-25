Treino classificatório da Fórmula 1: horário e onde assistir hoje GP da Hungria

Classificatório para o GP da Espanha de F1 – horário de início, como assistir e muito mais

A Fórmula 1 retorna ao Hungaroring, em Budapeste, neste fim de semana para a disputa do Grande Prêmio da Hungria, a 11ª etapa da temporada 2026. Antes da corrida de domingo, os pilotos voltam à pista neste sábado (25) para a classificação, que começa às 11h (horário de Brasília) e define o grid de largada da prova.

Transmissão do treino classificatório F1 hoje

O treino classificatório da Fórmula 1 neste sábado começa às 11h (horário de Brasília), no Hungaroring, palco do Grande Prêmio da Hungria. A sessão terá transmissão ao vivo para todo o Brasil pelo sportv3, Globoplay e F1 TV Pro. A TV Globo não exibirá a classificação, mas transmite a corrida no domingo.

A classificação define o grid de largada para o GP da Hungria, marcado para domingo, 26 de julho, às 10h (horário de Brasília). O resultado do treino classificatório determina a posição de largada de cada piloto na 11ª etapa da temporada 2026 da Fórmula 1, disputada no tradicional circuito de Hungaroring, nos arredores de Budapeste.

O formato é dividido em três partes: Q1, Q2 e Q3. No Q1, todos os pilotos vão à pista e têm 18 minutos para registrar suas melhores voltas. Ao fim da sessão, os cinco mais lentos são eliminados e ocupam as últimas posições do grid.

Depois vem o Q2, com duração de 15 minutos. Nessa fase, os 15 pilotos restantes tentam avançar para a disputa final, mas outros cinco são eliminados. Eles largam entre a 11ª e a 15ª posição, conforme os tempos registrados.

Por fim, o Q3 reúne os dez pilotos mais rápidos do dia. A sessão dura 12 minutos e define as dez primeiras posições do grid. Quem fizer a volta mais rápida nessa etapa conquista a pole position e larga em primeiro lugar no domingo.

Durante a classificação, os pilotos podem completar mais de uma volta rápida dentro do tempo disponível, mas precisam administrar pneus, tráfego na pista e o melhor momento para tentar a volta decisiva.

Circuito do GP da Hungria

Hungaroring é, na verdade, notório pela relativa falta de retas, o que leva à sua frequente comparação com as pistas de kart onde muitos dos pilotos passaram a infância. É mais estreito do que os circuitos históricos de Silverstone e Spa-Francorchamps que antecederam esta etapa, e é composto por conjuntos de curvas que se interligam, portanto, um ritmo consistente é fundamental aqui – acerte a entrada de uma curva e você será recompensado nas curvas seguintes.

O traçado da pista dificulta as ultrapassagens, com a maioria delas sendo executadas no início da volta, mas suas curvas sinuosas e a menor ênfase na potência bruta fazem do Hungaroring um desafio prazeroso para os pilotos.

Lewis Hamilton é o piloto mais vitorioso do Hungaroring, com oito vitórias e nove pole positions (até o momento). Hamilton já havia comentado em uma entrevista que, se uma curva fosse nomeada em sua homenagem, a Curva 2 seria a sua escolha. Quando a notícia do projeto chegou ao paddock, ele disse durante o dia de imprensa de quinta-feira que era uma grande honra saber que seu nome se tornaria parte permanente do Hungaroring. Lewis Hamilton também deixou a impressão de sua mão, garantindo seu lugar na história do Hungaroring.

Estatísticas principais de Hungaroring