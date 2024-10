Nesse sábado, 26 de outubro, a Fórmula 1 acelera seus motores no Autódromo Hermanos Rodríguez, para o Grande Prêmio México, com o treino classificatório da F1. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre essa etapa do calendário.

Qual é o horário do treino classificatório F1 hoje?

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje na Cidade do México vai começar às 18h (Horário de Brasília). A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, pela TV aberta.

Nesse sábado o público também tem a opção de acompanhar a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

Sábado, 26 de outubro | Fórmula 1

Treino classificatório - 18h ((horário de Brasília) | Band, Bandsports, band.com.br e BandPlay)

Domingo, 27 de outubro | Fórmula 1

17h (horário de Brasília) – Corrida (Band, Bandsports, Band.com e Bandplay)

Como funciona o treino classificatório da F1

O treino classificatório da F1 desse sábado serve para definir o grid de largada da corrida no domingo, dia 26 de outubro, ou seja, as posições onde cada piloto irá largar no Grand Prix da temporada.

Dividido em três etapas, Q1, Q2 e Q3, o piloto que fizer a volta mais rápida é o pole position, largando em primeiro lugar. Os atletas podem dar quantas voltas quiserem na pista, sem restrições, até alcançarem o melhor tempo para garantir a classificação.

Na primeira etapa (Q1), o treino dura 20 minutos, com os últimos cinco desclassificados. Depois, na segunda etapa (Q2), a competição dura 15 minutos onde novamente os cinco retardatários são eliminados.

Por fim, na terceira e última etapa do treino (Q3), sobram apenas dez pilotos disputando a classificação e a volta mais rápida. Quem fizer, é o pole position.

Autódromo Hermanos Rodríguez no GP do México

Treino classificatório f1 hoje: horário e onde assistir gp do méxico 2024

Este circuito único se destaca por muitas razões, mas principalmente por sua localização geográfica, que afeta significativamente a corrida. Aninhado em uma das cidades de maior altitude do calendário, ele apresenta um desafio raro para pilotos e equipes, levando suas habilidades e estratégias ao limite.

Tecnicamente falando, a característica mais significativa desta pista do Autódromo Hermanos Rodríguez, é sua altitude. Situada a impressionantes 2.285 metros acima do nível do mar, o ar mais rarefeito, com 20% menos densidade, tem um efeito profundo na aerodinâmica do carro.

Na Fórmula 1, a quantidade de arrasto aerodinâmico ou sustentação que uma asa produz é parcialmente determinada pela densidade do ar através do qual ela se move. Com a densidade do ar sendo 20% menor no México, as asas geram 20% menos arrasto e força descendente nas mesmas velocidades – um fator enorme no mundo tecnológico da F1.

Além disso, o fluxo de ar ao redor do carro se comporta de forma diferente, exigindo que os engenheiros prestem muita atenção. Resfriar o motor e os freios também se torna um verdadeiro desafio, e é por isso que podemos esperar modificações nas tampas do motor e nos dutos de freio.

