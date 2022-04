Horário treino classificatório hoje na F1: onde assistir GP de Imola (22/04)

Os pilotos aceleram os motores nesta sexta-feira, 22 de abril, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, na cidade de Imola, pelo treino do Grande Prêmio da Emilia Romagna na Fórmula 1 que define o grid de largada para a Corrida Sprint. Confira todas as informações e saiba o horário do treino classificatório hoje na F1

Qual o horário do treino classificatório hoje na F1?

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje vai começar às 12h, pelo horário de Brasília, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, na cidade de Imola, na Itália.

Mais cedo, o primeiro treino livre será realizado, começando às 8 e meia da manhã, em Imola.

O canal BandSports transmitirá os treinos nesta sexta-feira, 22 de abril, canal disponível somente na TV paga, para todos os estados do Brasil ao vivo.

INFORMAÇÕES DO HORÁRIO DO TREINO CLASSIFICATÓRIO DA F1 HOJE

Horário: 08h30 e 12h

Bandsports – SKY: 210, CLARO/NET: 75, VIVO: 463, OI TV:168

Programação GP da Emilia Romagna em 2022

O Grande Prêmio da Emilia Romagna é a quarta etapa na Fórmula 1 na temporada 2022.

Começando na sexta-feira, a prova italiana começa com o primeiro treino livre e o classificatório, que define o grid de largada para a Sprint Race. No sábado, o segundo treino livre e a corrida sprint acontecem em Imola.

Por fim, no domingo, os pilotos entram na pista do Autódromo Enzo e Dino Ferrari para o Grande Prêmio de Imola na temporada, prometendo grandes emoções.

A seguir, confira a programação completa com horários no Treino classificatório da F1 hoje.

Sexta-feira (22/04)

Treino Livre 1 – 08h30 (BandSports)

Treino Classificatório – 12h (BandSports)

Sábado (23/04)

Treino Livre 2 – 07h30 (BandSports)

Corrida Sprint – 11h30 (BAND, BandSports, Bandplay e site da Band)

Domingo (24/04)

Corrida do GP de Imola – 10h (BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band)

O que é a Corrida Sprint na F1?

A sprint race é uma versão mini da corrida normal, disputada em 100 km nas pistas por 25 a 30 minutos.

Na sexta-feira, o treino classificatório determina o grid de largada para a sprint. Depois, no sábado, o segundo treino livre acontece e a corrida sprint definirá onde cada competidor vai largar no domingo.

A Sprint Race também está marcada para o GP da Áustria e São Paulo em 2022.

Em 2022, pequenas alterações foram realizadas pela FIA no regulamento da Sprint Race. Agora, a pontuação se estende do primeiro ao oito colocado, sendo o primeiro da Sprint faturando 8 pontos, o segundo 7, o terceiro 6 e assim sucessivamente até o oitavo lugar com 1 ponto.

O status da pole position também foi alterado. Este ano, o piloto que terminar com o melhor tempo no Q3 na sexta-feira, durante o treino de classificação, será o pole position.

