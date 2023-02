Treino F1 na pré-temporada de sábado: horário e onde assistir a etapa de Bahrein 2023

O terceiro e último treino da pré-temporada da F1 acontece na madrugada de sexta para sábado, 25 de fevereiro, a partir das 04h (Horário de Brasília) com todos os pilotos no Circuito Internacional de Bahrein. Esta será a última chance das equipes treinarem os carros e até mesmo as técnicas para a nova temporada da Fórmula 1 que se aproxima.

As equipes determinam quais pilotos vão correr no período da manhã e a tarde. Eles podem correr e dar quantas voltas quiserem no circuito, mas sempre lembrando que a pré-temporada não vale ponto. O treino pode durar até nove horas e meia no fim de semana.

Como assistir o treino da F1 na pré-temporada

O torcedor pode assistir ao treino da pré-temporada na Fórmula 1 na F1 TV, no canal BandSports e site da BAND ao vivo para todo o Brasil.

O terceiro treino começa às 04h, horário de Brasília, no Circuito Internacional de Bahrein, em Sakhir. Somente a F1 TV, serviço de streaming para assinantes, é que vão acompanhar na parte da madrugada de sábado.

Mais tarde, às 09h (Horário de Brasília), o canal BandSports, disponível na TV por assinatura, e o site da BAND (www.band.uol.com.br) retransmite as imagens de graça para os usuários até uma da tarde. O torcedor só precisa se cadastrar no site da emissora, sem pagar nada por isso.

Este é o último dia do treino na pré-temporada em Bahrein. As voltas não valem ponto nenhum, o principal objetivo para as equipes é conhecer ainda mais o carro e colocar em prática as suas estratégias para a primeira corrida da nova temporada.

Confira os horários do treino na F1 e como assistir.

SÁBADO, 25 DE FEVEREIRO:

Terceiro dia - 04h (F1 TV)

Terceiro dia - 09h (BandSports, site da BAND e F1 TV)

Conheça o Circuito Internacional de Bahrein

O Circuito Internacional de Bahrein, em Sakhir, é o palco dos treinos na pré-temporada da Fórmula 1 e também da primeira prova na temporada oficial da elite no automobilismo.

O espaço tem 5,412 quilômetros, com destaque para a curva 10 e 12 onde os pilotos precisam de atenção principalmente nas ultrapassagens.

A pista foi inteiramente projetada pelo arquiteto alemão Hermann Tilke, conhecido por desenhar também outras pistas da Fórmula 1. Em 2002, o desenho saiu do papel e ganhou vida em Bahrein, mas só integrou o calendário dois anos depois, em 2004.

Naquele ano, Michael Schumacher, na Ferrari, foi o primeiro ganhador. Hoje, o recorde de voltas pertence a Pedro de la Rosa, com 1:31.447.

Quando começa a Fórmula 1 em 2023?

A nova temporada da Fórmula 1 começa no próximo fim de semana, nos dias 3, 4 e 5 de março de 2023 com o Grande Prêmio do Bahrein, no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir.

Esta é a primeira prova da temporada na F1. Todos os vinte pilotos vão correr na pista em busca da primeira vitória da nova edição.

Na sexta-feira, dois treinos livres serão disputados. No sábado, o terceiro treino livre e o classificatório para definir qual será o grid de largada e, no domingo para fechar o fim de semana, o Grande Prêmio do Bahrein para saber quem vai ser o primeiro vencedor em 2023 na F1.

A transmissão vai ser feita na BAND e no canal BandSports, além da retransmissão no site da BAND. O torcedor que é assinante da F1 TV também pode acompanhar na plataforma.

Leia também

Pit Stop mais rápido da F1: qual é a parada mais veloz da história?