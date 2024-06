Treino livre F1 hoje vai passar na TV? Horário e onde assistir (7/6)

Nesta sexta-feira, 7 de junho, a Fórmula 1 dá início ao Grande Prêmio do Canadá e realiza treino livre hoje à tarde. A disputa no Circuito Gilles Villeneuve em Montreal será válida pela 9ª etapa da temporada na elite do automobilismo.

Onde assistir a corrida do treino livre F1

O canal BandSports, na TV paga, transmite os dois treinos para todo o país com Sérgio Maurício e comentários de Reginaldo Leme e Felipe Giaffone. Dá para assistir a retransmissão no Bandplay e site da Band ao vivo.

Sexta-feira, 7/6 - Fórmula 1

14h30 - Treino livre 1 (BandSports, Band.com e Bandplay)

18h - Treino classificatório (BandSports, Band.com e Bandplay)

Sábado, 8/6- Fórmula 1

13h30 - Classificação Sprint (BandSports, Band.com e Bandplay)

17 - Corrida Sprint (Band, BandSports, Band.com e Bandplay)

Domingo, 9/6 - Fórmula 1

15h - GP do Canadá (Band, BandSports, Band.com e Bandplay)

Circuito Gilles Villeneuve em Montreal

O Grande Prêmio do Canadá foi realizado em vários locais nas décadas de 1960 e 1970, mas o Circuito Ile Notre-Dame - como era então conhecido - tornou-se o local permanente a partir de 1978. Naquela ocasião, a corrida foi vencida por ninguém menos que Gilles Villeneuve. , que mais tarde receberia o nome da faixa após sua morte em 1982.

Infelizmente, o primeiro Grande Prémio organizado pelo circuito após a morte de Villeneuve também terminou em tragédia, com o piloto italiano Riccardo Paletti a morrer num acidente no início da corrida.

Nos anos seguintes, a pista foi palco de vitórias de nomes como Ayrton Senna e Nelson Piquet , enquanto Jean Alesi conquistou sua única vitória na F1 no Grande Prêmio do Canadá em 1995.

Os irmãos Schumacher – Michael e Ralf – conquistaram o primeiro resultado entre irmãos em 1-2 na corrida de 2001, a primeira vez que isso aconteceu na história do esporte.

ESTATÍSTICAS

Realizado pela primeira vez 1967

Voltas: 70

Comprimento do circuito: 4.361 quilômetros

Recorde de volta: 1:13.078 (2019)

Vencedor 2023: Max Verstappen

