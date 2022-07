UFC hoje: horário e onde assistir luta Ortega x Rodriguez (16/07)

O UFC hoje promete grandes emoções! O octógono mais famoso do mundo recebe neste sábado, 16 de julho, a disputa entre Brian Ortega e Yair Rodriguez na categoria peso-pena, na luta principal da noite! O UFC Long Island tem início ao meio dia (horário de Brasília), com diferentes disputas durante o dia. Confira todas as informações do evento hoje.

Que horas é o UFC hoje?

O UFC hoje vai começar às 12h, meio dia, pelo horário de Brasília, diretamente de Long Island, nos Estados Unidos.

As lutas do UFC hoje serão transmitidas ao vivo pelo canal Combate, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve obter o canal na programação para assistir todas as lutas deste sábado durante o dia.

Online, o Globo Play oferece através da plataforma de streaming a retransmissão para os assinantes pelo aplicativo do celular, tablet, computador e na smart TV.

Além disso, as duas primeiras lutas do dia serão transmitidas no Facebook do UFC Brasil de graça.

Quais são as lutas do UFC hoje?

A luta principal deste sábado é o encontro do norte-americano Brian Ortega com o mexicano Yair Rodriguez, na categoria peso-pena. A disputa não vale cinturão no UFC Long Island hoje.

Ortega é o atual número 2 no ranking da categoria, enquanto Rodriguez é o 3º colocado, ou seja, disputa de gigantes. Por isso, a vitória é tão importante para Ortega já que pode assumir a liderança do ranking na temporada.

Além da disputa principal entre os atletas, o Card também traz dois brasileiros. No Principal, Amanda Lemos enfrenta Waterson-Gomez no peso palha, enquanto no Preliminar o lutador Herbert Burns enfrenta o norte-americano Bill Algeo na categoria peso pena.

Confira como foi a pesagem entre os atletas.

UFC hoje Card Completo

Por diferentes categorias, o UFC hoje apresenta lutas por todo o sábado. Separados pelo Card Principal e Preliminar, os lutadores disputam no octógono os pontos para subir no ranking de sua categoria, seja ela qual for.

A pesagem é realizada um dia antes do evento durante toda a temporada. O principal objetivo é que serve para observar se os atletas seguem à risca as regras sobre peso, altura e massa corporal.

Confira o Card Completo do UFC hoje.

CARD PRINCIPAL

Brian Ortega x Yair Rodriguez (Peso-pena até 65,7 Kg)

Michelle Waterson x Amanda Lemos (Peso-palha até 52,1 Kg)

Li Jingliang x Muslim Salikhov (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Matt Schnell x Su Mudaerji (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Shane Burgos x Charles Jourdain (Peso-pena até 65,7 Kg)

Lauren Murphy x Miesha Tate (Peso-mosca até 56,7 Kg)

CARD PRELIMINAR

Punahele Soriano x Dalcha Lungiambula (Peso-médio até 83,9 Kg)

Ricky Simon x Jack Shore (Peso-galo até 61,2 Kg)

Bill Algeo x Herbert Burns (Peso-pena até 65,7 Kg)

Dustin Jacoby x Da Un Jung (Peso meio-pesado até 93 Kg)

Dwight Grant x Dustin Stoltzfus (Peso-médio até 83,9 Kg)

Jessica Penne x Emily Ducote (Peso-palha até 52,1 Kg)

