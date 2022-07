Chelsea x Club América: onde assistir amistoso e horário (16/07/2022)

Tem brasileiro em campo! Neste sábado, 16 de julho, as equipes de Chelsea x Club América disputam o torneio amistoso FC Series na pré-temporada, a partir das 23h (Horário de Brasília). O palco do confronto será o Allegiant Stadium, em Las Vegas, com transmissão ao vivo. Confira as informações a seguir.

Onde assistir Chelsea x Club América hoje?

O jogo do Chelsea x Club América hoje vai passar na TNT, Estádio TNT e TNT Sports a partir das 23h (Horário de Brasília), neste sábado em torneio amistoso.

O canal da TNT, disponível somente em operadoras de TV por assinatura, transmite o confronto para todos os estados do país com cobertura completa, desde o pré-jogo até entrevistas com jogadores brasileiros do clube inglês.

Para assistir online, a plataforma de streaming retransmite as imagens para assinantes, além das redes sociais da TNT Sports totalmente gratuitas como o Youtube, o Facebook e o Tik Tok. Basta sintonizar cada um destes canais e assistir sem pagar nada!

Horário: 23h (horário de Brasília)

Onde assistir Chelsea x Club América hoje: TNT, Estádio TNT, Youtube, Tik Tok e Facebook TNT Sports

Local: Allegiant Stadium, em Las Vegas, nos Estados Unidos,

Como estão Chelsea x Club América na pré-temporada?

Depois de uma temporada intensa no Campeonato Inglês e nas mais diversas competições internacionais, o Chelsea já se prepara para mais uma etapa em sua história. Na pré-temporada, o elenco de Londres entra em campo pela primeira vez para disputar o FC Séries, torneio amistoso, além do Florida Cup contra o Arsenal, seu grande rival, nos Estados Unidos.

Do outro lado, o Club América não disputa amistoso já que ainda joga o Campeonato Mexicano durante o início da temporada, aparecendo em sexto lugar com quatro pontos. Em seu calendário tem amistosos para jogar contra o Manchester City e Real Madrid.

Como funciona a Florida Cup em 2022?

Conhecida por ter brasileiros na disputa, a Florida Cup está diferente. A partir deste ano, a competição não recebe mais times brasileiros, enquanto apresenta um formato completamente diferente do já conhecido.

O torneio amistoso começa com o FC Séries neste sábado, com o Chelsea em campo. Serão três partidas realizadas nas cidades de Las Vegas, Flórida e Charlotte nos Estados Unidos. Além do clube inglês, disputam Arsenal, Charlotte FC, Club América do México e o Orlando City FC.

Após os três jogos da FC Séries, a Florida Cup vai acontecer com a partida entre Arsenal e Chelsea.

FC SÉRIES:

Sábado (16/07):

Chelsea x Club América do México – 23h

Quarta-feira (20/07):

Orlando City x Arsenal – 20h

Charlotte FC x Chelsea – 20h15

FLORIDA CUP:

Quinta-feira (21/07):

Florida Cup All Star – 18h45

Sábado (23/07):

Arsenal x Chelsea – 21h

