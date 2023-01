UFC hoje: onde assistir e horário da luta Strickland x Imavov (14/01/23)

A temporada do UFC está de volta! Neste sábado, a luta principal do primeiro evento do ano traz Sean Strickland e Nassourdine Imavov na categoria pesos-médios no UFC Vegas 67. O UFC hoje começa às 18h (Horário de Brasília), no UFC Apex, em Las Vegas, nos Estados Unidos, com transmissão exclusiva na TV aberta e streaming.

Mais tarde, o Card Principal vai tomar conta do octógono mais famoso do planeta a partir das 21h (Horário de Brasília), seguindo até a madrugada de domingo. Não tem disputa por cinturão, mas o UFC Vegas 67 vai contar com cinco brasileiros.

Inicialmente, Kevin Gastelum iria disputar o evento desta noite mas, como está lesionado, foi substituído por Sean Strickland.

Em todo o Brasil, as transmissões do evento seguem o horário de Brasília. Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul devem se atentar com a diferença no horário local.

Qual canal vai passar o UFC hoje

O UFC Fight Pass transmite o UFC hoje às 18h (Horário de Brasília) ao vivo com o Card Preliminar, disponível em todos os lugares do Brasil.

Mais tarde, a BAND vai exibir o Card Principal de graça a partir das 21h, horário de Brasília.

A emissora está disponível em todo o território nacional na TV aberta. Basta sintonizar e curtir de graça. O canal não divulgou a equipe de transmissão. Dá para assistir a retransmissão ao vivo no site da BAND 100% gratuito.

Para quem não perder nenhum minuto do evento, o UFC Fight Pass é a opção. O serviço de streaming está disponível somente para assinantes no valor de R$ 29,90 mensal ou R$ 298,80 anual. Para assinar basta acessar o site e escolher o plano melhor ao seu bolso.

Dá para assistir o streaming no computador ou até mesmo no aplicativo para celular ou tablet.

Horário: 18h e 21h (Horário de Brasília)

TV: BAND

Online: UFC Fight Night e site da BAND

LEIA: Paulistão: Onde assistir o Campeonato Paulista 2023 na TV e online

Card completo UFC Vegas 67

Mesmo sem luta por cinturão, o UFC hoje promete grandes emoções no octógono direto de Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos.

O evento traz a luta principal entre Sean Strickland e Nassourdine Imavov na categoria pesos-médios. A disputa está programa para cinco rounds, enquanto as demais tem três.

Este é o primeiro UFC do ano de 2023. Além da disputa principal, cinco brasileiros vão entrar no ringue: Ketlen Vieira, Raoni Barcelos, Mateus Mendonça, Cláudio Ribeiro e Allan Nascimento.

O UFC, ou Ultimate Fighting Championship, é uma organização de Artes Marciais Mista.

Confira a programação do UFC hoje.

CARD PRELIMINAR - 18h

Peso-galo (até 61,2 Kg): Javid Basharat x Mateus Mendonça

Peso-médio (até 83,9 Kg): Cláudio Ribeiro x Abdul Razak Alhassan

Peso-leve (até 70,3 Kg): Mateusz Rebecki x Nick Fiore

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Allan Nascimento x Carlos Hernandez

Peso-pena (até 65,7 Kg): Dan Argueta x Nick Aguirre

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Charles Johnson x Jimmy Flick

CARD PRINCIPAL - 21h

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Sean Strickland x Nassourdine Imavov

Peso-pena (até 65,7 Kg): Dan Ige x Damon Jackson

Peso-médio (até 83,9 Kg): Punahele Soriano x Roman Kopylov

Peso-galo (até 61,2 Kg): Ketlen Vieira x Raquel Pennington

Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov x Raoni Barcelos

Assista a pesagem para o UFC Vegas 67.



+Canal do Casimiro vai transmitir Mundial de Clubes de graça em 2023