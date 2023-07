UFC hoje vai passar na BAND? Como assistir as lutas deste sábado (22/07)

Não tem luta por cinturão neste sábado, mas o UFC hoje, em Londres, traz o duelo de Tom Aspinall e Marcin Tybura na categoria peso-pesado e mais quatro brasileiros na arena. O evento começa às 13h, horário de Brasília, e segue até a noite, então veja os cads e como assistir.

Como assistir o UFC hoje em Londres?

As lutas do UFC neste sábado, 22, não terão transmissão na Band, mas o UFC Fight Pass vai exibir os duelos durante todo o evento. Já as primeiras lutas do Card Preliminar serão transmitidas de graça no canal UFC Brasil no Youtube e Facebook.

CARD PRELIMINAR - a partir das 13h (de Brasília)

Peso-galo (até 61,2 Kg): Davey Grant x Daniel Marcos

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Danny Roberts x Jonny Parsons

Peso-leve (até 70,3 Kg): Marc Diakiese x Joel Alvarez

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Mick Parkin x Jamal Pogues

Peso médio (até 83,9 Kg): Makhmud Muradov x Bryan Barberena

Peso-galo (até 61,2 Kg): Ketlen Vieira x Pannie Kianzad

Peso-leve (até 70,3 Kg): Chris Duncan x Yanal Ashmoutz

Peso-palha (até 52,1 Kg): Shauna Bannon x Bruna Brasil

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Jafel Filho x Daniel Barez

CARD PRINCIPAL - a partir das 16h (de Brasília)

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tom Aspinall x Marcin Tybura

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Molly McCann x Julija Stoliarenko

Peso-pena (até 65,7 Kg): Nathaniel Wood x Andre Fili

Peso-médio (até 83,9 Kg): Paul Craigx André "Sergipano" Muniz

Peso-leve (até 70,3 Kg): Jai Herbert x Fares Ziam

Peso-pena (até 65,7 Kg): Lerone Murphy x Josh Culibao

Quais brasileiros lutam hoje?

Quatro brasileiros vão disputar o UFC Londres: André "Sergipano", Ketlen Vieira, Bruna Brasil e Jafel Filho. Cada um deles entra no octógono em categorias diferentes. Eles bateram o peso necessário para participar do evento no fim de semana.

André Muniz, o "Sergipano", tem 33 anos, é o principal nome do Brasil no UFC hoje. Ele vai enfrentar Paul Craig na categoria peso-médio no Card Principal. André mostrou-se confiante para a luta e aproveitou para provocar o rival.

Já Bruna também bateu o peso. Ela vai lutar contra Shauna Bannon no peso-palha do Preliminar. O mesmo com Ketlen Vieira, que vai enfrentar Pannie Kianzad no peso-galho também do Preliminar.

Para fechar o 'esquadrão brasileiro, Daniel Barez entra no octógno, pelo Card Preliminar, para lutar contra Daniel Barez no peso-mosca.

Onde vai ser o UFC hoje?

Londres, na Inglaterra, é a casa do UFC neste sábado com quinze lutas na programação na 02 Arena. O espaço tem capacidade para receber de mil a 15 mil pessoas, além de ambientes estimulantes para conferências, shows, premiações, jantar de gala, galerias e eventos privados.

Este é o segundo evento do UFC realizado em Londres, na mesma arena. Em 18 de março, o UFC 286 foi disputado com a luta principal entre Leon Edwards e Kamaru Usman, com a vitória de Leon no peso meio-médio, mantendo o título na categoria.

A arena recebeu o BRIT Awards em 2022, premiação da música britânica. Grandes artistas passaram pelo estádio e deixaram a sua presença registrada para todo o mundo, já que o evento é televisionado.

O espaço também vai receber a final do High Stakes, torneio de boxe que reúne influenciadores da internet no próximo dia 5 de agosto, sábado.

