UFC hoje vai passar na Band? Horário da luta Renato Moicano x Benoit Saint-Denis em Paris

A programação do UFC está de volta e o evento principal será entre o brasileiro Renato Moicano x Benoit Saint-Denis na divisão leve. O UFC Fight Night será realizado em 28 de setembro, na Accor Arena em Paris, França.

Onde assistir a luta do UFC hoje?

Todo o card da luta do UFC hoje estará disponível no Fight Pass neste sábado, 28 de setembro, a partir das 16h (de Brasília). A Band não fará a transmissão do evento, nem a TV Globo também não irá exibir UFC.

Para se tornar assinante do Fight Pass o torcedor pode escolher duas opções: o valor mensal e o preço anual.

A luta principal deve começar por volta das 18 horas.

Card completo das lutas

Moicano entra no card do UFC Fight Night como o lutador nº 11 no ranking oficial dos leves do UFC . Quanto a Saint Denis, ele entra no evento de sábado na posição nº 12 na divisão de peso de 155 libras.

Card principal

Renato Moicano vs. Benoît Saint Denis

Nassourdine Imavov vs. Brendan Allen

William Gomis vs. Joanderson Brito

Kevin Jousset vs. Bryan Battle

Morgan Charrière vs. Gabriel Miranda

Farès Ziam vs. Matt Frevola

Card preliminar

Ion Cuțelaba vs. Ivan Erslan

Oumar Sy vs. Jung Da-woon

Ľudovít Klein vs. Roosevelt Roberts

Taylor Lapilus vs. Vince Morales

Daria Zheleznyakova vs. Ailín Pérez

Daniel Barez vs. Victor Altamirano

Nora Cornolle vs. Jacqueline Cavalcanti

Bolaji Oki vs. Chris Duncan

